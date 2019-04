Leckere „Bremsklötz“ retten Situation

Lacher während der Vorstellung, spontaner Beifall, und am Ende gar überschwängliches Klatschen – so endete die Premiere von „Zum (w)arme Wärschtel“ im Saal der St.-Franziskus-Gemeinde auf dem Waldhof. Die Zuschauer waren von der Inszenierung der Gruppe „Was ä Theater“ restlos begeistert, wie eine ältere Dame anmerkte. „Ich liebe dieses Theater. Wenn man wie ich auf dem Waldhof wohnt, kann man über eine solche Vorstellung nur lachen.“

Jedenfalls gab es keinen, der nicht zumindest schmunzelnd und gut gelaunt aus dem Saal wieder nach Hause schlenderte. Die Laiendarsteller hatten den Nerv ihres Publikums genau getroffen.

Es beginnt mit Peter Alexanders „Die kleine Kneipe in unserer Straße“. Dort heißt es: „Da, wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist.“ Zum Inhalt: Bei Elfriede Deutschländer (Jasmin Stahl) bricht Panik aus. Damit ihr neureicher Cousin Baron Paul von Scherbelino (Klaus Stahl) ihr Geld für ihre Kneipe lieh, hatte Elfriede ihm vor Jahren erzählt, dass sie ein gut laufendes Edel-Restaurant betreibe. Nun muss sie innerhalb von 24 Stunden ihre inzwischen heruntergekommene Eckkneipe in ein Gourmet-Lokal verwandeln – denn ihr neureicher Cousin hat seinen Besuch angekündigt.

„Speinat“ als Spinat mit Ei

Es geht drunter und drüber. Stammkundin Lucy Popp (Manuela Offenhäuser), die sonst ihren Frühschoppen in der Kneipe nimmt, muss genauso aushelfen wie Elfriedes bester Freund Theodor Seufer (Frank Kappler). Dass Lucy nicht gerade von einem hohen Intelligenzquotienten beseelt ist, beweist sie schon gleich zu Beginn, als sie auf die Speisekarte „Speinat“ schreibt und „Kartoffeln sind aus“. Die Frage nach dem Ei in dem Wort Spinat beantwortet Lucy: „Du hast doch gesagt: Ich soll Spinat mit Ei schreiben“.

Der schweigsame Stammgast Heiner (Thomas Nies) weigert sich standhaft, seinen Platz an der Bar zu verlassen. Er will ja nur sein Bier trinken. Zudem will der Bürgermeister Peter Lang (Klaus Stahl) Ellis Kneipe schließen. Als Paul nun mit seiner besseren Hälfte Carmen Greis (Michaela Menges) auftaucht, setzt die missgünstige Nachbargastronomin Chantal (Ute Schmand) auch noch Kakerlaken im Lokal aus.

Inmitten von diesem Durcheinander meldet sich schließlich noch die Testerin vom „Feinschmecker“-Magazin Ludmilla Svoboda (Sabine Kuhn) zum Probeessen an. Klar, dass damit das Chaos perfekt ist. Auch die Unterhaltung in französischer Sprache in dieser „Restaurierung“ lässt zu wünschen übrig. So meint Kellner Theo, als er auf ein „Amuse-Gueule“ – also einem Gruß aus der Küche – angesprochen wird: „Der ist gerade im Urlaub“.

Aber keine Sorge: Es wäre nicht eine köstliche Mundart-Komödie, wenn sich am Ende nicht alles zum Guten wenden würde – denn Elfriedes „Bremsklötz“ sind einfach umwerfend. Wer nicht weiß, um was es sich dabei handelt: Das sind Frikadellen, und deren Qualität überzeugt auch die gestrenge Testerin des „Feinschmeckers“.

Fast immer im Waldhof-Trikot

Aber bis zum versöhnlichen Ende braucht der Zuschauer gut trainierte Lachmuskeln, die in dem mit einer gehörigen Portion Lokalkolorit verbundenen Stück immer wieder auf Neue gefordert sind. Dass Heiner, der fast immer im Waldhof-Trikot in der Kneipe sitzt und zwischendurch immer wieder lautstark schnarcht, auch reden kann, beweist er ganz zum Schluss. Und hat die Lacher sofort auf seiner Seite.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019