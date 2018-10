Leerstände bekümmern Bürger

Stefan Höß (l.) und Stefan Fulst-Blei am Seppl-Herberger-Platz. © SPD

Halt am Seppl-Herberger-Platz auf dem Waldhof machte der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei mit seinem mobilen Fahrrad-Infostand. Dort traf er auf einige Schuljungs, die den Platz zum Kicken nutzten. Der Waldhof-Fan fand gut, dass der Nachwuchs an diesem Ort der Erinnerung an die Mannheimer Fußball-Legende übte. Die erwachsenen Besucher hatten zahlreiche Anregungen. So wurde der Leerstand der ehemaligen Sparkasse und der Deutschen Bank kritisiert, ebenso die Ansiedelung von Wettläden an der Schienenstraße, die allerdings Bestandsschutz genießen.

Angesprochen worden seien auch „der Dauerbrenner Parkraumsituation und die spärlichen Einkaufsmöglichkeiten“, heißt es in einer Mitteilung. Eine Bürgerin wünschte sich, dass die Beete am Rande zur Waldhofschule neben dem Seppl-Herberger-Platzes ansehnlicher werden. Ein Bürger kritisierte die problematische Streckenführung für Fußgänger an der Walter-Pahl-Brücke im Bereich des Bauhauses. Hier fehle eindeutig eine Treppe. Einen gemeinsamen Traum haben Stefan Fulst-Blei und SPD-Bezirksbeirat Stefan Höß mit Blick auf Luzenberg und Waldhof: eine durchgängige Grünfläche, die beide Stadtteile mit dem Altrhein verbindet. Diese Idee fand Anklang bei den Anwohnern. Fulst-Blei und Höß wollen jetzt nach eigenen Angaben mit den zuständigen Stellen der Verwaltung über die Anregungen sprechen. red/bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018