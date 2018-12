„Leuchtende Augen sind toll“

„Das ist alles Handarbeit von den Bewohnern, aus Wollresten gebastelt“, erklärte Betreuerin Sylvia Caretto. „Ich bin die Altersbegleitung. Wir spielen zusammen, gehen gemeinsam zum Arzt, kochen zusammen. Das gehört alles dazu.“ An ihrem Stand verkaufte Sylvia Caretto farbenfrohe Plüschfiguren wie Kobolde, Eulen, Katzen und Raben an die Gäste. Im Innenhof des Caritas-Zentrums St. Franziskus auf dem Waldhof fand ein festlich beleuchteter Adventsmarkt statt, auf dem die Besucher allerhand entdecken konnten.

Einblick in den Alltag

„Diese Frau hat so viele Ideen. Wir sind froh, sie zu haben“, freute sich Sylvia Caretto besonders über den Einsatz einer Bewohnerin. Unter den bastelnden Teilnehmern gehöre nämlich Karin Mollé zu den fleißigsten Handarbeiterinnen, hob Caretto hervor. „Ich wohne im ersten Obergeschoss, seit 2015, als das Haus eröffnet wurde“, erzählte Bewohnerin Karin Mollé, die wegen eines schweren Sturzes daheim seit drei Jahren im Rollstuhl sitzt.

„Ich bin im Heimbeirat, wir vertreten die Bewohner vor der Caritas und der Heimleitung“, erläuterte die sozial engagierte Dame. Wenn jemand mit dem Essen nicht ganz zufrieden sei oder Probleme mit der Wäscherei auftreten. „Unsere Wäsche wird von einer externen Firma im Odenwald gewaschen. Zweimal in der Woche wird alles abgeholt“, gewährte Mollé einen Einblick in den Alltag. Die Vorfahren von Mollé seien Hugenotten gewesen, deshalb trage sie diesen französisch klingenden Nachnamen, so die Bewohnerin. An einem weiteren Stand verkauften die Helferinnen um Koordinationsfachkraft Anna Aniol und Mitarbeiterin Alessandra Starke Waffeln, Kaffee und Tee.

Für musikalische Unterhaltung auf dem Adventsmarkt sorgte Drehorgelspieler Heinz Wroz. An das Hospiz St. Vincent, das sich zusätzlich im Caritas-Zentrum befindet, überreichte der kurbelnde Alleinunterhalter als Spende einen Scheck von 610 Euro. „Damit die Leute sehen, wohin das Geld geht, bin ich heute persönlich vorbeigekommen“, erklärte Wroz, der zuvor direkt auf der Hospiz-Station für die dortigen Patienten einige Lieder drehte. „Zum Teil liegen die Leute dort in den Betten“, bedauerte der 68-Jährige, der hilfsbedürftigen Menschen mit seiner Klangkunst gerne eine kleine Freude bereitet. „Die leuchtenden Augen hier zu sehen, wenn ich spiele, das ist schon toll.“

In seinem Repertoire lassen sich melodische Stücke finden wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ und die Filmmusik „Küss mich, halt mich, lieb mich“ aus dem Märchenfilmklassiker „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, in der Version aus dem Jahre 2009. „Im Original singt Ella Endlich dieses Lied“, schilderte Wroz, der in Ladenburg lebt und früher als Diplom-Wirtschaftsingenieur für die Heidelberger Druckmaschinen AG gearbeitet hat. Vor fünf Jahren sei Wroz, der eine lochbandgesteuerte Drehorgel der Orgelbau-Marke Raffin bedient, in Rente gegangen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018