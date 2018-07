Mädchen holen Silber

Anzeige

Der TV 1877 Waldhof ist stolz: „Ein tolles Team“, freuen sich die Verantwortlichen über den Erfolg der jungen Turnerinnen Mareike, Meret, Karina, Emma, Leann, Noemie, Nefelie und Mia. Die Mädels aus der Gruppe P2/P3 der Abteilung Leistungsturnen in dem Mannheimer Verein haben beim Heimwettkampf die Silbermedaille auf den Waldhof geholt. „Knapp vorbei am Sieger, dem TV Eberbach, aber weit vor dem KuSK Leimen, haben sie den zweiten Platz nach einer souveränen Runde erturnt“, berichtet der TV 1877 in einer Mitteilung. Auch in der Einzelwertung waren die Mannheimerinnen stark vertreten. So belegten die Turnerinnen Leann und Mia Platz zwei und drei. red