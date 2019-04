Mädchen stehen im Mittelpunkt

„Gemeinsam aktiv und kreativ – Outdoor-Action erleben“. So lautet das Motto des Mädchentages auf dem Abenteuerspielplatz des Jugendhauses Waldpforte in der Gartenstadt, Waldpforte 67. Neben einer Outdoor-Rallye und vielen Spielen können die Teilnehmerinnen zwischen acht und 14 Jahren auch kreative Workshops besuchen, bei denen sie beispielsweise eigene Backmischungen produzieren können. Diesmal findet der Mädchentag am Samstag, 11. Mai, von 10 bis 16.30 Uhr statt. Anmeldungen sind ab sofort im Jugendhaus Waldpforte innerhalb der Öffnungszeiten möglich (montags und dienstags 14.30 bis 21.30 Uhr, freitags 17 bis 21.30 Uhr). Die Teilnahme kostet acht Euro, darin enthalten sind Materialkosten und das Mittagessen. Schon seit 22 Jahren ist das Jugendhaus Waldpforte an einem Tag im Jahr fest in Mädchenhänden. Der Bedarf sei nach wie vor wichtig, so die Veranstalter. ate

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.04.2019