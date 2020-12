Männer-Sport jetzt virtuell

Der Männer-Ausgleichs-Sport bei der DJK Käfertal/Waldhof hat einen Weg gefunden, trotz Corona-Einschränkungen zu trainieren. Die Gruppe – eine Abteilung innerhalb der DJK-Käfertal/Waldhof, in der viele Teilnehmer schon über 40 Jahre dabei sind – trifft sich virtuell jeden Mittwoch um 18 Uhr im „Online Meeting“. Das heißt: Alle Teilnehmer sehen sich in ihrem PC oder Laptop und können auch miteinander kommunizieren. Die Übungen dauern eine Stunde. Diese Form werde fortgeführt, bis man wieder in der Halle Sport machen könne, heißt es in einer Mitteilung. Der reguläre Sportbetrieb findet in der Max-Schwall-Halle im Sommer von 19 bis 21 Uhr und im Winter von 20 bis 22 Uhr statt. Trainiert werden die Männer von Herbert Trinkl und Herbert Schönung. Auf dem Programm stehen Gymnastik, Ballspielen, auch die Geselligkeit ist wichtig.

Wer Lust hat mitzumachen, kann sich an Dieter Meinecke, Tel. 0621/722633 oder E-Mail Dieter.Meinecke@gmx.de wenden. aph

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020