Märchen mit Selma Scheele

Kurdische, persische und türkische Märchen und Mythen erzählt Selma Scheele (Bild) gemeinsam mit den drei Musikern Nurullah Turgut (Percussion), Jörg Teichert (Gitarre) und Johannes Stange (Trompete/Flügelhorn). Oriental Jazz, Rhythmus und Erzählkunst lassen die Geschichten am Freitag, 21. September, 20 Uhr, in der Hermann-Gutzmann-Schule in der Gartenstadt lebendig werden. Die Veranstalter versprechen einen „Abend zwischen Orient und Okzident, zwischen Wirklichkeit und Märchen, zwischen Körper-Sprache und Musik“. Karten gibt es an der Abendkasse (13, ermäßigt 10 Euro), Reservierung per E-Mail an info@livekulturmannheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018