Martinsspiel auf der Freilichtbühne

Das traditionelle Martinsfest in der Gartenstadt beginnt am Montag, 11. November, 17 Uhr, auf der Freilichtbühne Mannheim. Mitwirkende der Freilichtbühne spielen die Geschichte vom heiligen Sankt Martin. Zur Einstimmung werden gemeinsam Laternenlieder gesungen. Anschließend bewegt sich der Umzug durch die Gartenstadt. Begleitet wird er von Sankt Martin zu Pferd und den Musikern des Blasorchesters Blau-Weiß. Auf dem Abenteuerspielplatz Waldpforte, Waldpforte 65, wird dann das große Martinsfeuer entzündet. Es gibt wie immer kostenlosen warmen Orangensaft für Kinder, außerdem werden Glühwein und Würstchen verkauft. Der Martinsumzug in der Gartenstadt ist eine gemeinsame Veranstaltung von Jugendhaus Waldpforte, Freilichtbühne und Bürgerverein Gartenstadt. red

