Mehr Selbstvertrauen mit Musik

In den Sommerferien findet im Jugendtreff Soul-Men-Club auf dem Waldhof ein vierwöchiger Musikworkshop statt, bei dem Kinder und Jugendliche ab acht Jahren verschiedene Instrumente ausprobieren können, um Musikstücke aus dem Pop- und Rockbereich zu erlernen. „Es ist kein Druck dahinter, die Kinder können einfach vorbeikommen und reinschnuppern, welches Instrument ihnen liegt“, sagt Stefan Zeitner, Sozialarbeiter und Musiklehrer, der das Projekt leitet.

Er selbst spielt alle „Bandinstrumente“: Gitarre, Schlagzeug, Klavier. „Vom Alter her ist die Obergrenze erst bei 28 Jahren, denn es gibt auch einige Stamm-Teilnehmer. Manche Erwachsene, die früher an diesem Workshop teilgenommen haben, bringen heute ihre Kinder vorbei.“

Einen Auftritt wagen

30 bis 35 Teilnehmer sind mit dabei, die auf vier Wochen verteilt kommen. Es bilden sich manchmal kleine Band-Formationen, für die anschließend die Möglichkeit besteht, nach den Ferien in der Freizeit weiter zu musizieren und sich eventuell an einen Auftritt zu wagen. „Das Ziel ist es, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen. Für jedes Kind, das hierherkommt, finden wir das passende Instrument“, so Zeitner.

Am Anfang wird viel improvisiert und kleine Stücke werden einstudiert, die der Musiklehrer selbst komponiert hat. Da er an der Gretje-Ahlrichs-Schule auf der Gartenstadt Musik unterrichtet, kommen einige seiner Schüler mit zum Workshop. Auch die Friedrich-Ebert-Grundschule und die Hermann-Gutzmann-Schule kooperieren mit dem Jugendclub.

Die Schule bereits hinter sich hat Kai Büchler. Der 18-Jährige macht gerade eine Ausbildung in Hauswirtschaft und hat sich für den Workshop extra Urlaub genommen. „Ich komme schon seit einigen Jahren hierher. Es macht mir großen Spaß, und inzwischen bin ich mit Herrn Zeitner befreundet“, sagt Büchler, der Gitarre und Klavier spielt.

Viel Zeit zum Probieren

Stücke wie das bekannte „Die fabelhafte Welt der Amélie“ kommen aus dem Effeff. „Im Sommerworkshop hat man immer viel Zeit am Stück, um Dinge auszuprobieren, da die Schüler mit den Gedanken nicht bei den Aufgaben der Schule sind“, so Zeitner. „Ich bin bei diesem Workshop kein Lehrer, sondern Coach“, fügt er hinzu. Und: „Wir sind keine Talentshow und suchen keine Superstars. Musik machen wird in den Medien oft falsch dargestellt. Derjenige, der den ersten Platz macht, ist der Gewinner, die anderen Verlierer. Doch bei uns gibt es diese Klassifizierung nicht. Manche lernen ein Instrument schnell, andere brauchen etwas länger – und spielen dann genauso gut.“

Mit dem Workshop werden laut Zeitner pädagogische Ziele verfolgt, das gemeinsame Musizieren soll Selbstwertgefühl, Durchhaltevermögen und Teamfähigkeit der Kids steigern.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018