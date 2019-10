Messe von Rheinberger

Den nächsten kirchenmusikalischen Abendgottesdienst gibt es am Sonntag, 20. Oktober, 18 Uhr, in der evangelischen Gnadenkirche in der Gartenstadt. Ausgesucht hat Organist Hans-Jochen Vogt die „Kleine Messe op. 62“ von Josef Gabriel Rheinberger. Die meisten großen Komponisten haben unter anderem Messen komponiert – so entstanden etwa die h-Moll Messe von Johann Sebastian Bach und viele Messen von Wolfgang Amadeus Mozart. Die einzelnen Sätze einer Messe – Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus – sind Bestandteile der Liturgie eines Abendmahlsgottesdienstes und sollen in der Gnadenkirche an entsprechender Stelle erklingen.

Josef Gabriel Rheinberger (1839 bis 1901) hat die „Kleine Messe“ für eine minimale Besetzung mit Sopran und Orgel komponiert. Dorothea Mertens, die schon bei der Aufführung von Pergolesis „Stabat Mater“ im März den Sopran gesungen hat, übernimmt auch dieses Mal den Gesangspart. Weitere musikalische Beiträge sollen den Gottesdienst bereichern. red/bhr

