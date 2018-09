Mit Brunnen, Spielplatz und viel Grün

Einige tausend Bürger waren der Einladung des Kulturvereins Waldhof im September 1988 auf den Roggenplatz gefolgt: Fahnen flatterten an fast jeder Ecke des Stadtteils. Grund war eine Feier zur erfolgreich beendeten Umgestaltung der Straßen und Plätze auf dem alten Waldhof. Mehr als sieben Millionen Mark hatten Land und Stadt für die Verjüngungskur des Stadtteils Waldhof-West investiert.

„Der Auslöser für alle Bauarbeiten auf dem Waldhof war eigentlich die Passerelle“, erklärte der damalige Baubürgermeister Niels Gormsen bei seiner Rede auf dem Roggenplatz. „Was folgte, war im Zuge der Einführung der Westlichen Riedbahn ein neuer Bahnhof, die Umgestaltung der Schienenstraße und eine Tiefgarage unter dem Roggenplatz.“ Zuvor hatte der damalige Oberbürgermeister Gerhard Widder an die Vorgeschichte der Umgestaltung erinnert: Im Jahr 1980 habe die Stadt die Chance des Wohnumfeldprogrammes, das vom Land Baden-Württemberg angeboten wurde, „erkannt und sofort zugegriffen“.

„Nie Zweifel gehabt“

1983 begannen die Arbeiten auf dem Waldhof. Die Kosten von 7,2 Millionen Mark trug zu zwei Dritteln das Land. „An der Zukunft des Waldhof habe ich nie Zweifel gehabt, und ich denke, dass dieses Thema sehr bald zu den Akten gelegt wird. Zweifel sind nicht angebracht. Wer zweifeln will, dem kann man nur eines empfehlen: Er soll mal auf den Waldhof kommen und es nicht aus der Distanz beurteilen“, so Widder bei seiner viel beklatschten Rede auf dem Roggenplatz.

Mit einem Brunnen und einem großen Rankgerüst für das neue Grün war das Areal aufgehübscht worden, auch an die Jüngsten war mit einem kleinen Spielplatz nebst Sandkasten gedacht. Direkt daneben standen fest montierte kleine Tischchen mit aufgemalten Schachbrettern – bereit zum Spiel mit den 32 Figuren.

Gerhard Bloemecke, damals Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Kulturvereins, dankte in seiner Ansprache den Waldhöfer Bürgern, „denen während der Bauarbeiten doch viel Geduld abverlangt wurde. Mit dem Engagement der Bürger wurde ein optimales Ergebnis erzielt“. Bezirksbeirat Jürgen Josy hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen und stiftete ein Dutzend Eimer, die von Widder und Gormsen an alle Bürger verteilt wurden, die eine Patenschaft für einen der 150 neuen Bäume in Waldhof-West übernehmen wollten. Nach den Ansprachen wurde dann kräftig gefeiert. Jo Krug und sein Kurpfälzer Blasorchester sorgten musikalisch für Stimmung, und die Jazztanzgruppe des TV 1877 Waldhof begeisterte mit ihrer Darbietung.

Heute, 30 Jahre später, ist nicht mehr so viel vom Glanz der Eröffnung auf dem alten Waldhof zu sehen. Der Brunnen auf dem Roggenplatz sprudelt zur Zeit nicht. Das Rankgerüst und die Schachtischchen wurden schon vor Jahren abgebaut und nicht mehr ersetzt. Auch die Spielecke mit Sandkasten lockt im jetzigen Zustand kein Kind zum längeren Verweilen ein. Ein Wochenmarkt, der auf dem Roggenplatz einige Zeit abgehalten worden war, wurde mangels Zulauf wieder abgeschafft. Einzig die Tiefgarage wird noch wie vor 30 Jahren genutzt. „Die Tiefgarage war mit Blick auf die aktuelle Parkplatznot im Stadtteil weitsichtig“, sagt Jürgen Kurtz von der Bürgerinitiative Waldhof-West. Auch hätten sich die Planer bei der Gestaltung des Platzes damals „viele Gedanken gemacht. Leider ist jetzt alles verkommen.“

