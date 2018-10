Mit Doppelerfolg gestartet

Schon einige Erfolge können die Turnerinnen des TV 1877 Waldhof im Alter zwischen sechs und elf Jahren vorweisen. Bei zwei Wettkämpfen landete die Mannschaft mit Emely, Sarah-Alicja, Isabella, Johanna, Emma, Leonie, Lucy, Lean und Mia jeweils auf dem ersten Platz.

Beim ersten Wettkampf der LK4 in der Gauklasse in der Halle des TV 1877 gelang es den jungen Turnerinnen trotz einiger Stürze und Patzer und trotz des Altersunterschiedes zu ihren Konkurrentinnen, einen erfolgreichen Wettkampf abzuliefern. Am Ende lagen die Mannheimerinnen mit 144,75 Punkten vor TV Horrenberg (138,40), TV St. Ilgen (136,65) und TV Eberbach (134,40).

Beim zweiten Wettkampf in der Gauklasse konnten sie an ihren Erfolg anknüpfen. Nach holprigem Start am Sprung mussten sie sich zwar am Barren geschlagen geben. Dennoch holten sie sich den Sieg durch starke Leistungen am Balken und Boden. Der TV kam auf 142,10 Punkte, gefolgt von TV Dielheim (138,65), SG Nußloch (134,85) und TV Horrenberg (133,95). red/bhr

