Mit Fußballmützen aus Luftballons

Dominik Kobel trug Blau. Das hatte der Sprecher mit seinen Gefolgsleuten der Freilichtbühne gemeinsam. „Wir sind Weltmeister auf der Bühne“, betonte der Hobbyschauspieler. Die 20 Darsteller hatten sich, gekleidet in den eigenen Vereinsfarben, im weitesten Sinne dem Motto des Sommertagszuges in der Gartenstadt angepasst.

Die Organisatoren des Bürgervereins hatten die Fußball-WM als Thema vorgegeben. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit teilzunehmen“, sagte Kobel. Das sei schließlich ein Heimspiel für die Theatermimen. Das sah Markus Schüpferling ähnlich. „Wir sind der einzige Fasnachtsverein im Quartier und deshalb natürlich vor Ort“, wie der Vorsitzende der Karlsterner Hexenzunft betonte. Ohne Hexenmasken, dafür in Zunftkleidung mit rotem Halstuch erinnerte zwar nichts an das Fußballmotto. Doch im Anfeuern und Trommeln sind die Karlsternhexen von jeher meisterlich.

Für Gudrun Müller war es der erste Sommertagszug in Verantwortung als erste Vorsitzende des Bürgervereins. „Elf Gruppen nehmen teil.“ Das sei sehr zufriedenstellend. „Dass so viele junge Familien mit Kindern mitlaufen, freut mich besonders“, sagte Müller. Das Veranstaltungsmotto passe. „Ich bin zwar kein Fußballfan, bei der WM drücke ich dem deutschen Team aber fest die Daumen.“ Das Daumendrücken hatte ja schon beim Wetter geklappt. Bei Sonnenschein marschierte der Zug unter anderem mit selbstgebastelten Pokalen Richtung Rodelhügel, wo der Schneemann symbolisch für den scheidenden Winter verbrannt wurde. Die riesige Figur war erneut vom Jugendhaus Waldpforte gefertigt worden. Um den Schneemann zu transportieren, hatte sich Markus Corcelli hinter das Steuer seines Wagens gesetzt. „Ich mache das seit fünf Jahren und tue das gerne“, so der Grünen-Bezirksbeirat.