Mit Muse gegen das Vergessen

Lieder, Schlager und Couplets verwandelten am Samstagabend den Franziskussaal in einen Salon der 1920er/-30er Jahre. Im Rahmen der Kulturtage Waldhof begeisterten Markus Weber und Dieter Scheithe als „Die Zwei von der Klangstelle“ das Publikum. Steif im Schritt und mit überaus lockerer Zunge unterhielten Chansonnier Weber und Pianist Scheithe, mit Liedern über Liebe, Wehmut und Verlangen nach der gnädigen Frau. Doch auch wunderbar Sinnentleertes und Nachdenkliches kamen zum Vortrag.

Die Künstler singen und spielen seit September 2017 mit Begeisterung und Witz die Musik der 1920er/30er Jahre. Eine Musik, die das Abwerfen der Fesseln und Konventionen der Kaiserzeit und die explosive Suche nach einem neuen Lebensstil in allen Facetten darbringt. Doch dieser frechen und teils „schnulzigen“ Musik war nur die Zeit vom Beginn der Weimarer Republik bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten gegönnt, so Weber. Ursächlich gewesen seien die Armut durch die Weltwirtschaftskrise, die Populisten und der Fremdenhass. „Eine Zeit, die unserer erschreckend ähnlich ist“, sagte Weber und verwies auf den Untertitel der Schau: „Mit der leichten Muse gegen das Vergessen“.

Im ausverkauften katholischen Gemeindehaus lassen sich die Zuhörer von diesem erstklassigen Duo und seiner swingenden Magie bezaubern. Die Strohhüte und Hosen mit Hosenträgern sitzen ebenso perfekt wie die Arrangements, und die Lackschuhe glänzen wie die Musiker mit ihrer mitreißenden Interpretation von Gassenhauern wie: „Heut geh ich ins Maxim“.

Skurrile Gedanken

Markus Weber nannte vor jedem Lied Komponist und Texter und erläuterte nicht ohne Augenzwinkern Inhalt wie auch Bedeutungsgehalt. So finden sich auch aus dieser Zeit Texte, deren Bedeutung heute etwas merkwürdig anmuten, wie „Ich steh mit Ruth gut“. Herrlich skurrile Gedanken, präzise vorgetragen und eigenwillig von Weber mit einem Stepptanz choreographiert, sorgen für Begeisterung im Publikum und tosenden Applaus.

Das perfekt aufeinander eingespielte Duo entlockt seinem Publikum immer wieder ein Schmunzeln und lässt es an den Inhalten dieser Lieder teilhaben; egal, ob es lieber mitsingt oder einfach lauschend genießen und lachen möchte. Anachronistisch und wie aus einer fremden Zeit trägt der Chansonnier die Lieder einer lange versunkenen Epoche mit einer aufregend präsenten Perfektion vor, so dass die mehr als 80 Jahre alten Lieder so frisch und lebendig klingen wie am ersten Tag. Es sind keine nachgespielten Schlager, sondern herrliche Neuinterpretationen, die das zeitlos Moderne dieser genialen Werke offenbaren.

Nach einer Pause dann Nachdenkliches, satirische Texte und Gedichte auf die braunen Machthaber, die jüdische Künstler verfolgt, verjagt und ermordet haben. Unter anderem wurde auch die Filmmusik für „Comedian Harmonists“ und „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ eingespielt. Mit dem Lied „Lili Marleen“ verabschiedete sich das Duo unter stehendem Beifall. Erst nach mehreren Zugaben ließ das Publikum die Künstler von der Bühne. Die Kulturtage gehen am 26. Oktober weiter.

