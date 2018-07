Mit Tablet-Computern Stadtteil erkundet

Anzeige

Bereits seit drei Monaten arbeiten die Neuntklässler von Lehrer Joachim Dürner an der digitalen Rallye für ihre Mitschüler. „Hierfür musste vieles recherchiert und vorbereitet werden. Für die einzelnen Stationen musste man sich Aufgaben ausdenken und testen. Und jede Aufgabe musste online mit der App ,Actionbound’ am PC programmiert werden“, sagt Witt.

Das höre sich vielleicht „zunächst leicht an, war es aber nicht“, stellt sie fest: „Es haben sich viele Fragen und Probleme aufgetan. Welche Aufgabe können wir stellen? Wie müssen wir den Weg zu einem bestimmten Punkt beschreiben? Wie müssen wir das alles organisieren“, erklärt die Pädagogin. Immerhin seien sechs Klassen in neun Gruppen beteiligt gewesen. „Und auch die Technik lief leider nicht immer ganz reibungslos.“

Drei Stunden auf Tour

Praktisch alle Gruppen hätten die Tour mit ihren rund vier bis fünf Kilometern innerhalb der drei Stunden geschafft, die vorgesehen gewesen seien. „Für einige war das ganz schön lang“, sagt Witt. Ein Tablet sei während der Tour ausgefallen und musste ersetzt werden. Aber „insgesamt war das – trotz kleiner Tücken – ein voll und ganz gelungenes Medienprojekt“. Bei dem es im Anschluss für alle Beteiligten im Schulhof Hotdogs gab.

An dem Medienprojekt beteiligt sei im Grunde die gesamte Mittel- und Oberstufe der Gretje-Ahlrichs-Schule, so Gisela Witt. Sehr dankbar ist sie dafür, „dass die meisten der angefragten Einrichtungen spontan ihre Teilnahme zusagten. Einige Häuser öffneten extra an diesem Tag für unsere Teilnehmer der digitalen Rallye ihre Pforten.“

