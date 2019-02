„Wetten, dass in der Gartenstadt so viele Solarstromanlagen installiert werden, dass die Leistung eines Windrads erreicht wird?“ Vor neun Monaten hatte der Bürgerverein Gartenstadt mit der Stadt Mannheim gewettet, inzwischen haben rund 20 Haushalte den Solarbonus der Stadt und der MVV Energie AG in Anspruch genommen und stellten einen Antrag auf Förderung für eine Solarstromanlage.

Auch nachts gesichert

Dieter Heißler war einer der ersten, die das eigene Dach sonnenreif machen wollten. „Ich wollte schon immer Solar haben, war auf mehreren Messen und habe mich erkundigt.“ Als Beirat im Bürgerverein Gartenstadt kam die Aktion für ihn passend. „Ich habe mich gefragt, was kann ich als Einwohner tun? Ich möchte die CO2-Bilanz verbessern. Denn gegen etwas zu sein, das ist immer einfach. Nicht aber etwas anzupacken, wenn man etwas nicht will.“

Er wolle nicht, dass seinetwegen Wälder abgeholzt werden, erklärt Dieter Heißler. Mit seinem modular aufgebauten Speichersystem sei die Stromlieferung auch nachts gesichert: „Man ist autonom. Zu mir muss niemand mehr eine Trasse bauen.“

Botschaft an andere

Heißler will durch seine Teilnahme eine Botschaft an andere senden: „Je mehr Energie man im eigenen Haus erzeugt, umso besser ist es für alle.“ Auch Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala ist zufrieden mit der Resonanz: „Wir freuen uns, dass die Bürger sich für die Energiewende engagieren und wünschen uns noch viele weitere Solarstromanlagen in Mannheim.“

Andreas Weber von der MVV erklärt, dass Heißler einer der ersten gewesen sei, bei dem das Projekt umgesetzt worden sei: „Bei Herrn Heißler handelt es sich um Hochleistungsmodule. Weil sich in seinem Fall Batterie und Brennstoffzelle ergänzen, lebt er richtig energieautark.“ Der Aufwand sei bei alledem überschaubar: „Die individuelle Beratung findet bei jedem Interessenten vor Ort statt.“ Dabei werde auf Wünsche der Verbraucher Rücksicht genommen. „Beliebt sind auch Lade-Infrastrukturen für E-Mobilität“, weiß Weber. Generell dauere es drei bis vier Monate, bis das Projekt umgesetzt sei: „Dächer müssen dabei in der Regel nicht neu gemacht werden.“ Die eigentliche Montage nehme zwei bis drei Tage in Anspruch.

Inzwischen gebe es in der ganzen Region ein sehr starkes Interesse an Solarenergie: „Es ist sehr vielen Menschen wichtig, auch, weil die Anlagen deutlich billiger geworden sind.“ Die Angst der Mannheimer, dass der Platz in den eigenen vier Wänden dafür nicht ausreiche, sei unbegründet: „Die gesamte Kellerinstallation benötigt weniger als einen Quadratmeter Gesamtfläche. Die Leute sind immer überrascht, wie wenig Platz man eigentlich braucht“, erläutert Andreas Weber. Das System passe bequem unter den Zähler.

TV 1877 spart Kosten

Als geschäftsführender Vorstand des TV 1877 Waldhof hat Heißler übrigens bereits das nächste Projekt in Planung: Weil das Tennisheim derzeit mit Strom beheizt wird, entstehen beim TV hohe Kosten. „Durch eine Photovoltaikanlage könnten wir viel Geld sparen“, ist Heißler überzeugt. Noch in diesem Jahr soll es in der Boehringer Straße 5 losgehen. „So können wir den Sommer auch nutzen“, betont der Beirat im Bürgerverein.

Die Klima-Konzept in der Gartenstadt soll die Energie-Effizienz im Vorort verbessern. Das Projekt gehört zur Klimaschutzkonzeption 2020 der Stadt Mannheim. Diese möchte die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020 um 40 Prozent senken.

In Kombination mit einem Stromspeicher können mit einer Solaranlage auf dem Dach bis zu 70 Prozent des Stromverbrauchs in einem Haushalt abgedeckt werden, erklärt die Stadt Mannheim. Mit den derzeit rund 20 Anlagen in der Gartenstadt und in den daran angrenzenden Gebieten könnten jährlich etwa 60 Tonnen CO2 eingespart werden. Die Beratungen der Klimaschutzagentur gehen übrigens über die Solaranlage hinaus: Sie reichen vom Kauf einer energieeffizienteren Waschmaschine bis zur Sanierung eines Hauses, von moderner Lüftungstechnik bis Informationen zu Fördermitteln.

