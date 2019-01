„Müssen Ärmel hochkrempeln“

Jeder Neujahrsempfang der Reha Südwest Regenbogen gGmbH hat seine Melodie. Auch diesmal hatte Jeanette Friedrich einige Lieder mit tiefschürfenden deutschen Texten im Gepäck. Die Sängerin des Mannheimer Capitols präsentierte, begleitet von Dieter Scheithe am Piano, nachdenkliche Zeilen in der Geschäftsstelle in der Enzianstraße in Käfertal.

Dort hatte sich wieder reichlich Publikum eingefunden. Ein wenig nervös sei sie schon, gestand die neue Geschäftsführerin der Reha Südwest, Petra Röder, ein. Für sie war es eine Premiere in dieser Funktion. Ihre Vorgängerin im Amt, Eva-Maria Wittmann, drückte ihr im Publikum dafür die Daumen.

Neue Wege gehen

Wittmann habe in der Tat große Fußstapfen hinterlassen und Maßstäbe gesetzt, meinte Röder. Sie aber wolle ihren eigenen Weg gehen, betonte sie: „Ich freue mich auf kommende Herausforderungen.“ Diese gibt es reichlich. Auf Funari planen die Verantwortlichen, die auch eine inklusive Krippe und Kindertagesstätte in der Gartenstadt betreiben, ein Kompetenzzentrum mit Kinderbetreuungsmöglichkeit sowie einer Begegnungsstätte für Senioren. Zudem soll auf dem ehemaligen US-Areal auf Franklin ein Hotel als Inklusionsbetrieb entstehen. „Wir wollen uns aktiv in die Quartierentwicklung mit einbringen“, sagte Petra Röder.

Das Thema Arbeit und Wohnen werde auch für Menschen mit Einschränkungen immer wichtiger, hob die Geschäftsführerin hervor. Sie dankte allen Freunden und Kooperationspartnern des Unternehmens für ihre begleitende Unterstützung in den vergangenen zwölf Monaten.

Dazu zählen dürfte sich Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb (SPD). Die Dezernentin hatte bereits 2018 das Grußwort für die Stadt Mannheim gesprochen. „Aber auch in meinem ersten Jahr als Bürgermeisterin bin ich hier vor Ort gewesen und war sehr aufgeregt“, gestand sie ein.

Als großen Verdienst der Gastgeber wertete Freundlieb, „dass sie das Thema Inklusion, und was wir heute darunter verstehen, mit definiert haben.“ Schließlich unterscheide sich der Begriff der Inklusion deutlich von dem in den 1970er Jahren. Menschen mit Behinderung gehörten nicht an den Rand, sondern ins Zentrum der Gesellschaft, um eine aktive Teilhabe zu ermöglichen. „Erst das macht eine Gesellschaft gerecht“, verdeutlichte Freundlieb. Jedoch würden Menschen mit Handicap immer noch ausgegrenzt, warnte sie. Inklusion sei schließlich ein langer Weg. Es gelte hier einheitliche Qualität in den Kindertagesstätten sowie bei der Schulkindbetreuung zu erreichen. „Da müssen wir auch als Kommune die Ärmel hochkrempeln.“ Ohne Visionen und Zuversicht komme man aber nicht voran.

Zu den weiteren Unterstützern dieser Arbeit zählt die Badenia Loge. Obermeister Friedhelm Dabringhausen übergab zum Ausklang der Veranstaltung 1634,50 Euro an Geschäftsführerin Petra Röder. jba

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019