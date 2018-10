Musical-Meldodien auf dem Waldhof

Musicalbegeistere Zuhörer und Musikliebhaber sollten sich Freitag, 26. Oktober, vormerken, denn Andy & The Singing Ladies treten an diesem Abend bei den Kulturtagen Waldhof mit ihrem Programm „Die schönsten Musical-Melodien“ auf. Andreas „Andy“ Schickl, Despina Kazantzis-Weiß und Sabrina Aricó-Cieslik sind seit 2014 gemeinsam als Gesangsensemble unterwegs und haben sich mittlerweile auf Musicals spezialisiert. „Es gibt kein vergleichbares Musical-Trio ambitionierter semiprofessioneller Laien in der Metropolregion Rhein-Neckar“, so Schickl über sich und die Ladies. Das Konzert findet im Franziskussaal, Speckweg 6, statt. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. schi

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018