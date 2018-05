Musical-Melodien im Sankt Franziskus-Saal

Anzeige

„Die schönsten Musical-Melodien“ – gesungen von Andy & The Singing Ladies – gibt es im Sankt Franziskus-Saal am 9. Juni zu hören. Andreas „Andy“ Schickl ist in Mannheim und Umgebung schon lange kein Unbekannter mehr. Durch diverse Auftritte und Benefizkonzerte hat sich der Sänger einen Namen gemacht und auch Auftritte und Konzerte mit Gesangskolleginnen waren die Folge. Auch das Fernsehen wurde auf Andy aufmerksam und ermöglichte ihm einen Auftritt mit Live-Gesang als Werbung für eines seiner Benefizkonzerte.

Im Jahr 2014 hatte Andy dann die bahnbrechende Idee, seine befreundeten Sängerinnen Despina und Sabrina gemeinsam zu einer Probe für ein besonderes Benefizkonzert einzuladen. Nach kürzester Zeit stand fest, dass das passt. Das war die Geburtsstunde von Andy live & The Singing Ladies.

Das Gesangsensemble hat sich mittlerweile auf Musicals spezialisiert, denn jeder Einzelne von ihnen ist von diesem Genre begeistert. Die Künstler leben und lieben es, in diversen Rollen auf der Bühne zu performen, dies ist außergewöhnlich – denn es gibt kein wirklich vergleichbares Musical-Trio ambitionierter semiprofessioneller Laien in der Metropolregion Rhein-Neckar.