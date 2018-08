Musik entführt Besucher

Anzeige

Die kleineren Festbesucher umringten das Glücksrad, das die Familie Arnold aufgebaut hatte. Mit leuchtenden Augen zeigten sie, nach erfolgreichem Drehen des Rades, den Eltern ihre Gewinne.

Klatschinsky betonte, dass ohne das Engagement der vielen Helfer aus dem Kreis der Siedler und deren Freunden und Familien solch ein Fest nicht zu bewältigen wäre. 70 Personen sind an den drei Tagen im Dauereinsatz an der Kasse, hinter den Theken und am vereinseigenen Spülmobil. Alle Speisen werden auf Porzellantellern und mit Metallbesteck gereicht. Jeden Abend nach Programmende müssen die Biertischgarnituren von der Straße geräumt werden. Denn sie muss für eventuelle Rettungsmaßnahmen in der Nacht freigehalten werden. So wartet als erste Aufgabe am folgenden Tag, Tische wieder aufzubauen.

Die nächste Veranstaltung der Siedler ist am 13. Oktober das Oktoberfest im Gemeindesaal der Gnadenkirche – mit Tamara Pusch und Band. schi

