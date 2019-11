Musik und Leckereien

Die Caritas-Pflegeheime im Mannheimer Norden laden in den kommenden Wochen zu Adventsmärkten mit Kreativständen, Leckereien und Musik ein – zum Beispiel am Samstag, 30. November, im Innenhof des Caritas-Zentrums St. Franziskus auf dem Waldhof. Beginn ist um 14 Uhr mit einer Andacht. Das Hospiz St. Vincent schenkt Glühwein aus, die Tagespflege backt Waffeln, das Restaurant Landolin sorgt für herzhafte Speisen, und an einem Stand des Monikaheims werden kunstvoll gestaltete Grußkarten verkauft. Die Bewohner des Pflegeheims St. Franziskus treten mit Weihnachtsliedern auf. Das Caritas-Pflegeheim Joseph-Bauer-Haus in Käfertal veranstaltet seinen Adventsmarkt am Samstag, 14. Dezember, ab 15 Uhr auf dem Parkplatz von St. Hildegard. Für die Musik sorgt wieder der Posaunenchor der Auferstehungskirche. Es werden gebastelte Geschenke verkauft sowie Glühwein, Waffeln und Bratwurst. juk

