Musikalische Botschaft erklingt

„Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie sich heute Abend gegen Netflix entschieden haben“, begrüßte Dirigent Martin Reiter das Publikum. Über anderthalb Jahre war das Gospel-Ensemble „Chor à Blu“ intensiv mit Proben beschäftigt, im April 2017 erhielt der Chor seinen neuen Dirigenten Martin Reiter, der auf Interim-Dirigentin Teresa Wojcik folgte. In der katholischen Kirche St. Michael im Stadtteil Blumenau fand nun der erste öffentliche Auftritt von „Chor à Blu“ seit dem Dirigentenwechsel statt. Das Auftaktkonzert vermittelte die religiöse Botschaft, dass man die Hoffnung niemals aufgeben darf.

Andere Seite des Gospels

Wenn sich ein singender Chor auf einen neuen Dirigenten einstellen muss, der frische Ideen ins Ensemble bringt, sei das immer eine anstrengende Situation. „Ich habe mich in meiner Jugend viel mit Gospel beschäftigt. Ich möchte die Leute dazu bringen, schöne Harmonien zu singen. Es sollten Stücke sein, die eine andere Seite des Gospels zeigen“, erläuterte Martin Reiter. „Vielleicht gehen wir in Zukunft in die Richtung Jazz“, schilderte der 26-Jährige. In St. Michael stimmte der Klangkörper eröffnend die Lieder „This little light of mine“, „Shout for Joy“ und „Nobody knows“ an. In der Nummer „Nobody knows“ klagt ein lyrischer Ich-Erzähler über weltliche Probleme, die ihm widerfahren.

Erzählungen in den Pausen

Für das Konzert erhielt das Ensemble klangliche Unterstützung von Pianistin Stefanie Hiller, Bassist Nikolas Botthof und Perkussionistin Sophia Schwarzl. Zwischendurch verlas Reiter, der aus Offenburg stammt, die Erzählung über Horatio Gates Spafford, ein amerikanischer Rechtsanwalt, der von 1828 bis 1888 gelebt hatte. „Die USA waren damals noch die neue Welt, die industrielle Revolution nahm Fahrt auf und die erste Eisenbahnstrecke entstand“, trug Reiter vor. „Als Anwalt muss er wirklich gut gewesen sein in dem, was er tat. Er hatte es voll drauf“, bewunderte er diese historische Figur. „Wer von uns ist nicht etwas neidisch auf die Spaffords? Erfolg im Beruf und im Privaten, das wollen wir doch alle“, verglich Reiter. Doch dann schlug das Schicksal zu: Im Jahre 1871 verwüstete ein Feuer die Großstadt Chicago, Geschäftsmann Spafford verlor sein Vermögen und seinen einzigen Sohn, der in dem Inferno ums Leben kam.

Durch diesen Schicksalsschlag erschüttert schrieb Horatio Spafford das erbauliche Musikstück „It is well with my soul“, die Gospel-Gruppe „Chor à Blu“ brachte die Nummer sodann zu Gehör. Darüber hinaus sang der Chor weitere spirituelle Stücke wie „He is always close to you“, „He looked beyond“, „It’s me oh Lord“ und den beliebten Titel „Amazing Grace“.

Später erzählte Reiter noch den Lebenslauf des geistlichen Komponisten John Newton nach, aus dessen Feder der Klassiker „Amazing Grace“ von 1779 stammt. Früher sei Newton zudem Sklavenhändler gewesen, was der Komponist jedoch in späteren Lebensjahren aufrichtig bereute.

Momentan setzt sich der „Chor à Blu“ ausschließlich aus Frauenstimmen zusammen. „Wir hatten mal Männer, jetzt haben wir keine mehr, sondern nur 20 Frauen. Wir nehmen aber gerne wieder Männer auf“, warb Pressesprecherin Elke Heissner dafür, sich dem Ensemble anzuschließen. Neben der Gattung Gospel singt die Gruppe noch mit Vorliebe benachbarte Genres wie Pop und Musicals. Im kommenden Jahr feiert der „Chor à Blu“, der als Vereinsgruppe der Siedler- und Eigenheimergemeinschaft Blumenau angehört, sein zehnjähriges Bestehen.

