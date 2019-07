Musikalische Erinnerung an Nazi-Barbarei

Mit den Worten „Musikalische Stolpersteine gegen das Vergessen“ stellte Markus Weber bei den Kulturtagen Waldhof die Stücke vor, die er gemeinsam mit Pianist Dieter Scheithe präsentierte. In ihrer Hommage an die 1929er und 1930er erinnerten Weber und Scheithe als „Die Zwei von der Klangstelle“ nicht zuletzt an große, bekannte Namen – unter ihnen viele Künstler jüdischen Glaubens. Unter anderem erklangen Stücke von Richard Tauber, Marlene Dietrich, Fritzi Massary, Richard Fall, Paul O’Monti, Peter Igelhoff, Robert Gilbert, Fritz Hollaender, Werner Richard Heymann, Rudolf Nelson und Bruno Balz.

Schwungvoll begann der musikalische Abend mit dem Lied „Wir machen Musik“ von Helmut Käutner. Markus Weber ließ hier auch sein tänzerisches Talent aufblitzen, indem er eine gekonnte Steppeinlage bot. Er nahm die Besucher mit in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, des wirtschaftlichen Aufschwungs, der Weltwirtschaftskrise. In eine Zeit, in der viele ehemalige Gardeoffiziere ihren Lebensunterhalt als Gigolos, als Eintänzer, verdienen mussten. Die 1920er Jahre waren die Blütezeit von Kunst, Kultur und neuen Tänzen. Vor dem Ersten Weltkrieg starteten die ersten „Filmpaläste“ mit dem neuen Massenmedium, dem Stummfilm.

Schon damals emanzipierten sich die Frauen. Es gab extravagante Damenmoden, und eine noch harmlose Erotik war der Beginn der sexuellen Revolution. Aber auch die Männerwelt wandelte sich, und es gab swingende Chansons, Jazznummern und pfiffige Texte, die beim Publikum gut ankamen – aber nach der Machtergreifung durch die Nazis nicht bei der Reichsmusikkammer.

Zarah Leander, Marika Rökk und Marlene Dietrich waren die Diven, die das Geschehen auf den Leinwänden prägten. Ihre Lieder „Für eine Nacht voller Zärtlichkeit“, kann denn Liebe Sünde sein“ oder „Yes Sir“ waren in aller Munde. Dietrich ging 1939 in die USA. Zarah Leander war Schwedin und wollte der Aufforderung von Reichsminister Joseph Goebbels, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, nicht nachkommen – wie auch ihr holländischer Kollege Johannes Heesters.

Die Szene wurde systematisch ausgedünnt. Viele Künstler bekamen Auftrittsverbote – wie die berühmten Comedian Harmonists. „Es sei den deutschen Sängern nicht zuzumuten, mit Menschen jüdischen Glaubens zusammen zu arbeiten“, hieß es damals. Dem stellte Weber gegenüber: „Was diese Menschen, die Künstler und Komponisten, uns hinterlassen haben, ist unglaublich. Aber wie haben wir es ihnen gedankt? Viele sind ins Ausland emigriert; einige kamen ins KZ und verließen es nicht wieder lebend.“

Weber wollte bewusst politisch aktuell sein, denn: „Das Ganze hatten wir schon mal, das brauchen wir nicht mehr. Und wenn ein jüdischer Restaurantbesitzer in der heutigen Zeit die gleichen Schimpfworte zu hören bekommt, die vor 80 Jahren auch verkündet wurden, dann sollten alle ganz genau hinsehen und gemäß dem Zitat ,passen wir gut auf unser Deutschland auf’ handeln.“

Umzug ins „Landolin“

Der Abend, der mit einem kulinarischen Höhepunkt begonnen hatte, serviert vom Team des Miteinander-Restaurants „Landolin“, endete eigentlich mit dem Lied „Lilly Marleen“ von Lale Andersen, das alle Soldaten im Zweiten Weltkrieg, die es hörten, an ihre Heimat erinnerte. Doch Markus Weber und Dieter Scheithe, der das Ganze am Klavier großartig und humorvoll untermalte, kamen der Bitte der Zuhörer gerne nach und beschlossen den geschichtsträchtigen Liederabend mit zwei heiteren Zugaben, die von allen mitgesungen wurden.

Ursprünglich sollte die Veranstaltung im Innengarten des Caritaszentrums durchgeführt werden. Witterungsbedingt fand der Liederabend im „Landolin“ statt. Markus Weber und Dieter Scheithe bedauerten dies. Bei einem Open-Air-Auftritt „hätten die Menschen in den Räumen darüber nur ihr Fenster öffnen brauchen, um zuzuhören. Aber 30 Bewohner des Caritasheims waren eingeladen, an der Veranstaltung kostenlos teilzunehmen.

