Musikwerkstatt eingebunden

Anzeige

Das Motto des diesjährigen Fests an der Gretje-Ahlrichs-Schule in der Gartenstadt passte perfekt zum Wetter. Bei Sonnenschein und blauem Himmel feierten die Verantwortlichen unter der Überschrift „Jetzt kommt der Sommer“ mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Zudem lockten zahlreiche Stände und Aktionen die Besucher, sich in das festliche Geschehen einzubringen.

Beim Seifenkistenrennen der DLRG absolvierten die Jüngsten einen dynamischen Parcours. Mitreißend präsentierte sich ebenso der Unterstufenchor, der musikalisch hervorragend das Motto der Veranstaltung aufgriff und mit fröhlichem Timbre „Jetzt kommt der Sommer“ intonierte.

In Empfang genommen wurde das Publikum von Tina Dewald. Die Konrektorin entschuldigte die Leiterin Barbara Negrelli, die krankheitsbedingt abwesend war. „Wir feiern unser Schulfest einmal im Jahr“, berichtete Dewald. Es sei der Leitung wichtig, dass Kinder und Eltern in diesem Rahmen zusammenkämen, alle 120 Schüler seien „in den Ablauf der Festivität mit eingebunden“, versicherte sie. So hatten die Kleinsten hübsche Dekorationen für die Veranstaltung gebastelt.