„Mystik des Alltags“ im Wortgottesdienst

„Mystik des Alltags“ ist das Thema einer neuen Reihe von Wortgottesdiensten, mit denen der Vorstand der Erlöserkirche einen Ort der Begegnung auch für kirchenferne Menschen anbieten möchte. „Ausgehend von der Betrachtung des Lebens und Wirkens biblischer Persönlichkeiten wollen wir hier unsern Alltag ins Gebet nehmen“, heißt es in der Ankündigung. Willkommen sind nicht nur die Mitglieder der alt-katholischen Gemeinden, sondern auch Gäste. Am Samstag, 29. Juni, lautet das Thema „Zur Freiheit berufen – den Alltag freiräumen – wovon und wozu befreit der christliche Glaube?“ Beginn ist um 18 Uhr in der Erlöserkirche (blaue Kirche, Waldstraße 117). Nächste Termine sind am 14. September und 30. November, ebenfalls um 18 Uhr in der Erlöserkirche. baum/zg

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.06.2019