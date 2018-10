Nach wie vor humorvoll

Heimleiter Oliver Ballmann gratulierte Adele Schüreck. © Engler

Sie liebt die Geselligkeit und nimmt gerne an Festen teil – egal, ob im Zinzendorfhaus oder gegenüber in der Auferstehungsgemeinde in der Gartenstadt: Adele Schüreck. Sie kann auf 101 Lebensjahre zurückblicken. Am 13. Oktober feierte die lebenslustige Seniorin ihren Geburtstag. In Wirges im Westerwald wurde sie 1917 geboren, dort ging sie zur Schule und 1932 zur Konfirmation. Seit März 2014 wohnt Adele Schüreck im Zinzendorfhaus. Beim Interview mit dieser Zeitung erwies sie sich als sehr humorvoll, immer wieder erklang ihr Lachen. Ihr Erinnerungsvermögen ist bestens, lediglich die Schwerhörigkeit macht ihr zu schaffen.

Textsicheres Singen

Sehr textsicher zeigt sie sich auch immer noch beim Singen – gleich ob bei der Singstunde im Altenheim oder im Gottesdienst, den Adele Schüreck regelmäßig besucht. Lediglich, als die Sprache auf ihren verstorbenen Mann kam, wurde die Jubilarin melancholisch. Er stammte aus der bekannten Mannheimer Geschäftsfamilie Tapeten Schüreck, und sie lernte ihn in Ehrenbreitstein am Deutschen Eck in Koblenz kennen.

Von den insgesamt vier Geschwistern lebt heute noch ihre 89-jährige Schwester ganz in ihrer Nähe in der Gartenstadt. Adele Schüreck erzählte, dass sie und ihre Schwester Irene Wienziers gerne Handarbeiten machten – Häkeln und Stricken. Heimleiter Oliver Ballmann, der das Haus seit 2015 führt, gratulierte dem Geburtstagskind mit einem imposanten Blumenstrauß, den die Jubilarin lange bewunderte und sich sichtlich darüber freute. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018