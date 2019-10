Nachwuchs bei Wespenbussarden

Ein gemütliches Herbstfest am Vogelpark beim Karlstern hatte der Kleintierzucht- und Vogelschutzvereins Gartenstadt-Neueichwald organisiert. So nach und nach füllten sich auch die Tische. „Wir haben einfach Glück mit dem Wetter. Da zieht es jeden noch einmal ins Freie“, freute sich der erste Vorsitzende Tobias Schüpferling. In der Tat folgten viele dem Ruf der Vogelzüchter.

Beim Herbstfest, bei dem auch die Mitglieder der Karlsternhexen kräftig mithelfen, gibt es keine Hektik. Das würde auch den Vögeln, die in den riesigen Volieren zu Hause sind, nicht guttun. Daher gibt es bei dem zweitägigen Fest keine Musik und auch keine weiteren Ablenkungen, führte der Vorsitzende aus.

Aber natürlich zeigten die Frauen der rund 200 Mitglieder einmal mehr ihr Können. Es gab hausgemachte Käse- oder Apfelkuchen. Auch der berühmte von Hand gefertigte Frankfurter Kranz fand reichlich Abnehmer. Wem das vielleicht zu süß war, dem schmeckte mit Sicherheit eine Rindswurst oder Cervela mit Pommes oder Brötchen. Dazu wurden vor allem Schorle getrunken, wie nur unschwer an den gut besetzten Tischen zu erkennen war.

Schüpferling bedauerte, dass es im Verein immer weniger Mitglieder gebe, weil der Unterhalt des Vogelparks ja auch viel mit Arbeit verbunden ist. Dennoch konnten die Vogelschützer einiges stemmen. So wurden zum Beispiel Schutzecken an den Volieren angebracht. „Dies hat dazu geführt, dass die Wespenbussarde Nachwuchs haben“, sagte der Vorsitzende.

Leider sei aber das Kolkrabenpaar eingegangen. Der Verein sei daher auf der Suche nach Ersatz. Im Käfertaler Wald könne man aber Kolkraben und auch Uhus hören. „Die rufen immer wieder mal, vor allem nachts“, so der Vorsitzende.

Gegenseitige Besuche

Dass es bei dem Fest wirklich gemütlich zuging, betonte einmal mehr Horst Lederer, der Präsident der „Schlappmäuler“: „Hier kann man ganz gemütlich etwas trinken und anschließend wieder den Kinderwagen nach Hause schieben“, freute er sich. Es sei schon Tradition, dass sich die Vereine gegenseitig besuchten und so den jeweils anderen unterstützten.

Auch am Tisch nebenan herrschte eine fröhliche Stimmung: „Jetzt trinken wir noch eine gute Pfälzer Riesling-Schorle, essen eine Wurst und gehen anschließend wieder nach Hause“, hieß es. has

