Nachwuchs erobert die Bühne

Heiß her ging es drei Tage lang beim 39. Stadtteilfest auf dem Waldhof. Deshalb erfreuten sich schon am ersten Abend die zahlreichen Besucher des traditionellen Dämmerschoppens im und am Kulturhaus Waldhof an den gut gekühlten Getränken. Allerdings machte eine stetige leichte Brise den Aufenthalt auf dem Taunusplatz angenehm.

Der Anstich des Freibierfasses war Sache von Stadtrat Konrad Schlichter (CDU). Der Gerstensaft floss jedoch mit etwas Verzögerung. Schlichter hatte, anders als sonst, etwas Mühe, den Zapfhahn ins Spundloch des Fasses zu treiben. Doch anschließend stieß er mit seiner Kollegin Andrea Safferling (SPD) und den anwesenden Vorstandsmitgliedern des Waldhofer Kulturvereins an. Die passende musikalische Begleitung für die Abendveranstaltung lieferte das Blaulicht Trio aus Sandhofen.

Andrea Safferling eröffnete das Stadtteilfest am zweiten Tag ganz offiziell. Mit einigen launigen Worten ging sie auf die noch nicht begonnenen Arbeiten zur Neugestaltung des Taunusplatzes ein. „Der Waldhof – unendliche Weiten, ein liebenswerter Stadtteil, der nur noch wenige Lichtjahre von der Fertigstellung des Taunusplatzes entfernt ist. Wenige Lichtjahre bedeutet Herbst 2020“, scherzte Safferling.