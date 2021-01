Neubau mit sechs Klassenzimmern steht im Raum

Geht es am Ende doch etwas schneller mit einer Teillösung für die Waldschule in der Gartenstadt? Bekanntlich platzt sie aus allen Nähten – und muss noch dazu Gebäude nutzen, die das „Haltbarkeitsdatum“ längst überschritten haben, ziemlich marode sind und ein „Nagerproblem“ haben, wie es Schulleiter Jörg Schuchardt ausdrückt.

In besonders üblem Zustand – das bestreitet niemand – ist der C-Bau. Dennoch hatte der Gemeinderat in den letzten Haushaltsberatungen erst für 2023 Geld in Aussicht gestellt – um eine Alternative zu schaffen. In der letzten Bildungsausschuss-Sitzung des vergangenen Jahres hatte Bürgermeister Dirk Grunert aber für dieses Frühjahr „erste Ergebnisse der Machbarkeitsstudie“ angekündigt. Es sollen „Varianten“ vorgestellt werden, „wie das C-Bau-Problem gelöst werden könnte“. Im Raum steht die Forderung, einen Neubau mit sechs Klassenzimmern und zwei Differenzierungsräumen zu errichten.

Andernorts an den Schulen des Nordens sind Baumaßnahmen dagegen bereits voll im Gange. So wächst die lang ersehnte Sporthalle an der Gretje-Ahlrichs-Schule in der Gartenstadt sichtbar empor, die Arbeiten sollen laut Verwaltung Ende 2021 abgeschlossen sein. Ergänzend weist die Stadt darauf hin, dass die Schule „als eine Pilotschule für den Standort einer Photovoltaik-Anlage ausgewählt worden ist“.

In die Endphase gehen die Arbeiten auch am Johanna-Geissmar-Gymnasium auf der Schönau. Die Stadtteilbibliothek arbeitet bekanntlich bereits in neuen Räumen. Die gesamten Bauarbeiten könne man bis zum Sommer „weitgehend“ abschließen, so die Stadt. Danach gehe es an die Außenanlagen.

Schönau: Mensa geht in Betrieb

Ebenfalls auf der Schönau nähert sich der Umbau der Kerschensteiner Gemeinschaftsschule seinem Ende. Den Mensabetrieb werde man „im ersten Quartal“ aufnehmen können, teilt die Stadt mit, der gewünschte Fachraum soll bis zum Sommer zur Verfügung stehen.

Noch etwas länger gedulden muss sich die Waldhof-Grundschule, was die die Fassaden-, Fenster- und Dachsanierung angeht. Das Gesamtprojekt solle Ende 2022 abgeschlossen sein. Für Herbst 2022 rechnet die Stadt mit einer Aufnahme des Ganztagsbetriebs an der Friedrich-Ebert-Schule auf dem Waldhof. Der Umbau dort läuft auf Hochtouren – und eigentlich hätte der Ganztag bereits im Herbst diesen Jahres starten sollen. Aber, so die Stadt: „Die Maßnahme hat sich verzögert, weil insbesondere die Leitungssituation deutlich schlechter war als bei der Planung anzunehmen. Die vorhandenen Leitungen für die Versorgungsmedien mussten überwiegend ausgetauscht werden.“ Erschwerend hinzugekommen sei „eine Einbruchserie, die zu umfangreichen Vandalismusschäden geführt hat“.

Einen Neubau soll die Alfred-Delp-Grundschule Gartenstadt erhalten. Die städtische Baugesellschaft BBS sei mit der Planung der vierzügigen Ganztagsgrundschule einschließlich Turnhalle und Außenanlagen beauftragt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.01.2021