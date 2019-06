Neuen Eingang besser kenntlich machen

Die Situation ist an vielen Orten ähnlich: Weil viele Eltern ihre Kinder möglichst sicher bis vor die Tür der Schule bringen möchten, herrscht dort zu bestimmten Zeiten umso mehr Chaos. Elterntaxis möglichst verbannen möchte der Auto Club Europa (ACE) und startete deshalb Mitte Mai eine Aktion vor der Friedrich-Ebert-Schule (FES) auf dem Waldhof (wir berichteten).

Allerdings liegt dort, in der Wiesbadener Straße, auch unabhängig vom Fahrverhalten der Eltern einiges im Argen, meint Elternbeirat Patrick Merz. Aktuell wird die Situation auch dadurch kompliziert, dass der bisherige Hauptzugang zur Friedrich-Ebert-Schule wegen des auf Hochtouren laufenden Umbaus zur Ganztagsgrundschule (wir berichteten ausführlich) nicht mehr benutzt werden kann. Stattdessen steht Schülern und Lehrern wenige Meter weiter in Richtung Speckweg ein provisorischer Zugang zur Verfügung.

Gelegenheit, gefährliche Verkehrssituationen anzusprechen, gab es ein paar Wochen nach der ACE-Aktion bei einem Vor-Ort-Termin mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Schule und Politikern. Unter anderem dabei war Thomas Steitz, Bezirksbeirat der Freien Wähler – Mannheimer Liste (ML).

Die Gruppierung beklagt, der Verkehr habe unter anderem durch eine verdichtete Wohnbebauung zugenommen. Hinzu kämen „veraltete Fahrbahnmarkierungen sowie Beschilderungen und Halteverbote, die dem früher hier fahrenden Bus sowie dem bisherigen Schuleingang geschuldet waren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zu einer Verbesserung der Situation gehört aus der Sicht von Steitz neben zusätzlichen Schildern und Fahrbahnmarkierungen, die auf den neuen Eingang hinweisen, eine bauliche Maßnahme: „die Einrichtung einer sogenannten ,Nase’ am Gehweg vor der Schule, die den Gehweg verbreitert und für die Kinder an dieser Stelle die Sicherheit beim Überqueren der Straße verbessert“.

„Umgehend handeln“

Dringlich sei das vor allem wegen der noch mehr als zwei Jahre währenden Umbauarbeiten. Durch die Verlegung des Haupteingangs sei eine „unsichere Verkehrssituation“ entstanden, die „bereits mehrfach zu gefährlichen Situationen geführt“ habe, schreibt Steitz in der Mitteilung. Deshalb dürfe „nicht abgewartet werden, hier ist umgehendes Handeln erforderlich“. Die ML, so Stadtrat und Fraktionsgeschäftsführer Roland Weiß, stelle deshalb zur nächsten Gemeinderatssitzung am 9. Juli den Antrag, „die beschriebenen Maßnahmen schnellstmöglich umzusetzen“. bhr

