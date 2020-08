Neues Design in der Filiale

Das neue Filial-Design © Aldi

Aldi Süd präsentiert seine neu- und umgebauten Filialen jetzt in einem weiterentwickelten Design. Davon können sich nun auch die Kunden auf dem Waldhof einen Eindruck verschaffen. In der Alten Frankfurter Straße 31 hat die Filiale im neuen „Frische-Look“, wie Aldi das Design nennt, eröffnet. Sie biete Kunden eine breite Auswahl an teils gekühltem Obst und Gemüse, gekühltem Frischfleisch und Fisch, so der Discounter. Alles liege nun in modernen, mehrstufigen Regalen bereit.

„Fokus auf Frische“

„Mit der neuen Gestaltung legen wir den Fokus noch deutlicher auf die Frische unserer Waren“, sagt Nils Reithmann, er ist verantwortlich für die Filialentwicklung in der zuständigen Regionalgesellschaft Aldi Ketsch. Daneben setze das Angebot „Meine Backwelt“ einen weiteren Akzent mit frisch zubereiteten Backwaren. Zudem wird das Bio-Sortiment von Aldi dort in eigenen Regalen präsentiert, es umfasst laut Unternehmensangaben mehr als 350 Artikel aus nahezu allen Warenbereichen als Test-, Saison-, Aktions- oder Standardartikel.

Das weiterentwickelte Filialdesign sei das Ergebnis gezielter Anpassungen. „Wir schauen, was gut ankommt und drehen an den Stellschrauben, um unsere Filialen noch attraktiver zu machen“, so Reithmann. Die Filiale in der Alte Frankfurter Straße 31 ist immer montags bis samstags von 8 bis 21 Uhr geöffnet. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.08.2020