„Nicht angenehm, hier durchzugehen“

Die Passerelle erfüllt ihre Pflicht. Seit 30 Jahren. Wer von Waldhof-West nach Waldhof-Ost möchte – oder umgekehrt – kann dies tun, ohne durch den Straßenverkehr gefährdet zu werden. Dafür taten sich im Laufe der drei Jahrzehnte andere Probleme auf. Eine Zeit lang tummelten sich hier Gestalten aus dem Drogenmilieu. Und vor 13 Jahren sorgte eine Rattenplage für Schlagzeilen.

Inzwischen hat sich die Situation verbessert. Die Mannheimer Stadtverwaltung teilt mit: „Nach Rückfrage bei den Kooperationspartnern im Runden Tisch Drogen ist eine Drogen- und Trinkerszene, welche dort vor längerer Zeit einmal existierte, nach entsprechenden Aktivitäten der Ordnungsbehörden nicht mehr zu verzeichnen. Auch ein erhöhtes kriminelles Geschehen wird nicht festgestellt.“

Gleichwohl wird die Unterführung von manchem als „Angstraum“ angesehen. Tagsüber sorgt die offene Architektur auf dem 110 Meter langen Stück zwar an mehreren Stellen für Lichteinfall. Aber vor allem in der dunklen Jahreszeit und nachts „haben viele kein gutes Gefühl“, sagt Gudrun Müller von den Freien Wählern/Mannheimer Liste (ML) auf Anfrage dieser Zeitung. „Es ist nicht angenehm, dort hindurchzugehen“, stellt die Waldhofer Bezirksbeirätin fest. Sie wisse von vielen Jugendlichen, die von den Eltern mit dem Auto aus Waldhof-West abgeholt würden – um den Gang durch die Unterführung zu vermeiden.

Dass die Situation sich gegenüber früheren Zeiten verbessert hat, stellt sie aber ebenfalls fest. So sieht es auch ihr Bezirksbeirats-Kollege Stefan Höß von der SPD. Im Moment bestehe „kein akuter Handlungsbedarf, es ist relativ ruhig“. Das liege vielleicht auch an den verstärkten Aktivitäten der Polizei: Sie fahre seit zwei oder drei Jahren immer mal wieder mit ihren Fahrzeugen durch.

„Die allergrößten Beschwerden sind behoben“ – diesen Eindruck hat Bezirksbeirat Gerald Unger (Linke). Das Thema müsse allerdings noch einmal genauer betrachtet werden, wenn die Umgestaltung des Taunusplatzes – die seit wenigen Wochen läuft – abgeschlossen sei.

Überall Schmierereien

In der Tat, so Grünen-Bezirksbeirat Markus Corcelli, „hat sich etwas verbessert“. Zu verdanken sei das hauptsächlich der Bürgerinitiative Waldhof-West. Zwar sei die Notrufanlage nicht mehr in Betrieb, aber bei der Beleuchtung sei „etwas gemacht worden“.

Allgemeine Unzufriedenheit herrscht dagegen über das optische Erscheinungsbild der Passerelle. 30 Jahre nach der Eröffnung ist vom Einweihungsglanz nämlich nicht mehr viel zu sehen. Schmiererein an den Wänden, hässliche Aufkleber auf Hinweisschildern und den Sicherheitsspiegeln, beschädigte Holzpaneele an der Decke, verbesserungsbedürftiger Zustand der Grünanlagen – und natürlich viel Müll: Da hilft es wenig, zu wissen, dass der Bund Deutscher Architekten“ der Unterquerung vor gut drei Jahrzehnten die Urkunde „Auszeichnung guter Bauten“ verlieh.

Stadtrat Steffen Ratzel (CDU) findet die Passerelle zwar „baulich ganz okay“. Aber die Grünanlagen seien „total ungepflegt. Und überall Graffiti“. Der „verwahrloste Eindruck“ schrecke besonders ältere Menschen ab: „Da müssen wir mehr tun.“ In der Tat, so Stefan Höß, lasse „die Sauberkeit zu wünschen übrig“. Und Corcelli sagt: „Verschönern kann man immer.“ Den Politikern ist bewusst, dass die Stadt ähnliche Probleme in nahezu allen Unterführungen hat.

Das machte die Verwaltung im Februar auch noch einmal in einer Informationsvorlage für den Gemeinderat deutlich. Der Fachbereich Tiefbau verfüge „über keine Mittel zur Graffiti-Entfernung“. Nur „bei extremen politischen Parolen“ oder „sexistischen Äußerungen“ würden die Schmierereien beseitigt.

Doch auch das sei nur von kurzer Dauer, führt die Stadtverwaltung die im Juli 2017 auf Vordermann gebrachte Unterführung Kurpfalzbrücke ins Feld. „Die gereinigten Wände und Spiegelflächen waren binnen 14 Tagen wieder mit Graffiti verschmiert.“

Was die Beleuchtung angehe, sei bei einem Stadtteilspaziergang im November 2016 „kein Handlungsbedarf“ festgestellt worden. „Punktuell gereinigt“ würden die Unterführungen auf dem Waldhof und dem Luzenberg „planmäßig drei Mal wöchentlich. Zusätzlich findet jährlich eine Grundreinigung statt.“

