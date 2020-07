Noch keinen Kandidaten gefunden

Der VfB Gartenstadt hat bei seiner Jahreshauptversammlung keinen neuen Vorstand wählen können. Alle sechs von den Mitgliedern vorgeschlagene Kandidaten lehnten es, so berichtet der Verein, ab, für das Amt zu kandidieren. Damit wird der VfB bis zu den in sechs Monaten anberaumten Neuwahlen kommissarisch vom bisherigen Vorsitzenden Joachim Ningel geleitet, der – wie die fünf anderen vorgeschlagenen Mitglieder auch – nicht mehr für den Vorsitz kandidieren wollte. Ihm zur Seite solle ein beratendes Team gestellt werden. Außer Ningel wollten auch der Zweite Vorsitzende Hubert Hübner und die Kassiererin Monika Peters nicht mehr für eine weitere Amtszeit kandidieren.

Der Wegfall einiger Sponsoren sowie Einnahme-Ausfälle durch die Corona-Krise hätten, so erklärt Joachim Ningel, den Verein gezwungen, die erfolgreiche 1. Mannschaft, die in der Verbandsliga für Furore sorgte, für ein Jahr pausieren zu lassen. Der VfB werde daher bestenfalls in der Saison 2021/22 in der Landesliga antreten können. „Zurück zu den Wurzeln“, so sei nun die Devise am Anemonenweg. So solle wieder mehr Wert auf die eigene Jugend gelegt und auch die 2. Mannschaft aus jungen, hungrigen Gartenstädtern für die Kreisliga zusammengestellt werden.

Berichten, nach denen der VfB Gartenstadt „zahlungsunfähig“ sei, widersprach der Vorsitzende energisch. Vielmehr sei die Abmeldung der 1. Mannschaft erfolgt, damit der Verein eben nicht in eine solche Lage komme. In Bezug auf einen kostenintensiven Kader und die damit zusammenhängende Finanzplanung in den vergangenen Jahren gestand Ningel Fehler ein, auch dazu seien mehrere Nachfragen von beunruhigten Mitgliedern gekommen. Der Kassenbericht sei jedoch wesentlich besser ausgefallen als von vielen vermutet. Der VfB stehe vor der Herausforderung, das vereinseigene Clubhaus wieder an einen Pächter abzugeben. Einen Interessenten gebe es schon, Gespräche dazu liefen bereits. Die Revisoren bescheinigten eine ordentliche Buchführung, alle Buchungen seien in Ordnung. Prekär sei jedoch die Zahlungsmoral von Mitgliedern bei den Beiträgen, so der VfB.

Der Verein hoffe aber, aus der derzeitigen Situation gestärkt hervorzugehen, schließlich stehe man nicht das erste Mal vor einer solchen Herausforderung. red/scho

