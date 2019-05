Nord-Freibäder starten am 18. Mai

Am Samstag, 18. Mai, starten die Mannheimer Freibäder in die neue Saison. Auch die Einrichtungen im Norden – das Carl-Benz-Bad und das Freibad Sandhofen – laden dann zum Schwimmen und Erholen ein. Die Stadt Mannheim teilt mit, dass die Wassertemperatur 24 Grad Celsius beträgt. Derzeit kümmern sich Mitarbeiter um letzte Instandsetzungsarbeiten und Reparaturen. Öffnungszeiten im Carl-Benz-Bad sind montags (13 bis 20 Uhr) sowie dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Mittwochs und freitags findet das Frühschwimmen statt (7 bis 9 Uhr). In Sandhofen können Besucher montags von 13 bis 20 Uhr sowie dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 9 bis 20 Uhr schwimmen. baum/zg

