Nordic Walking am Karlstern

Seit fünf Jahren treffen sich wöchentlich rund 25 lauffreudige Nordic-Walker der „Freunde des Karlsterns“ (FDK), um einige Kilometer im Käfertaler Wald zurückzulegen. Unter Leitung von Willi Schnurr wurden in dieser Zeit zehn Kurse gestartet, um naturverbundenen Mitgliedern des FDK und Nichtmitgliedern Gelegenheit zu bieten, sich dem Sport zu widmen. Treffen sind dienstags, 9.30 Uhr, und freitags, 9 Uhr, am Info-Center am Karlstern. Für Berufstätige findet jeweils am ersten Samstag im Monat, 9 Uhr, ein Nordic-Walking-Treff statt. red