Nordic Walking für Berufstätige

Der TV 1877 Waldhof bietet im Käfertaler Wald wieder Nordic-Walking für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Die Gruppe trifft sich ab 9. April, immer montags von 18 bis 19.30 Uhr, am Parkplatz am „Rodelhügel“ in der Lampertheimer Straße. Ausgebildete Übungsleiter werden den Teilnehmern die besondere Art der Fortbewegung näher bringen. „Das richtige Gehen mit Stöcken ist gelenkschonend und auch für Untrainierte gut geeignet. Mit Nordic Walking bringt man Herz und Kreislauf in Schwung, verbessert die Koordination und Ausdauer und verbrennt jede Menge Kalorien“, verschreibt der TV 1877 in einer Pressemitteilung. Mitzubringen sind Walking-Schuhe und wetterangepasste Kleidung. Stöcke in der richtigen Länge können vom Veranstalter gestellt werden. Für Nichtmitglieder ist die Teilnahme gegen eine Kursgebühr möglich. Weitere Informationen und Anmeldung sind telefonisch unter der Rufnummer 0621/ 74 55 76 möglich. baum/zg