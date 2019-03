Nordic Walking in der Gruppe

Der Verein „Freunde des Karlsterns“ bietet mehrere Nordic-Walking-Gruppen, die Interessierte zum Mitmachen einladen. Das teilt der Verein mit. An folgenden Terminen starten die Gruppen jeweils am Info-Center am Karlstern: Jeden Dienstag um 9.30 Uhr die Gruppe mit gesundheitlichen Problemen sowie die Gruppe, deren Teilnehmer Gewicht reduzieren wollen, sowie die Gruppe Fortgeschrittene. Jeden Freitag um 9 Uhr die Gruppe Fortgeschrittene. Jeden Samstag um 9 Uhr Berufstätige, Schüler und Studenten.

„Bewegung ist die ideale Vorbeugung für viele gesundheitliche Probleme“, schreiben die Karlstern-Freunde in ihrer Mitteilung. Dies gelte für jedes Alter. Nordic Walking, das dynamische Gehen mit zwei Stöcken, sei ein von Ärzten empfohlener Ausgleichssport in frischer Luft und ideal, um Fitness aufzubauen. Seit sechs Jahren gibt es dem Verein zufolge die Nordic-Walking-Gruppen. Unter fachlicher Anleitung treffe man sich ganzjährig, um dem Sport kostenlos und in geselliger Runde nachzugehen. red

