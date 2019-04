Ostereiersuche am Karlstern

Am Ostermontag, 22. April, lädt der SGV Freundschaft zum Ostereiersuchen im Vogelpark des Kleintierzucht- und Vogelschutzvereins am Karlstern. Alle Kinder dürfen die Eier suchen und auflesen. Für die ganz Kleinen wird eigens ein Teilstück besonders abgesteckt, so dass auch sie Eier finden können. Angemeldete Kinder, Enkel und Urenkel der Mitglieder erhalten ein Osterkörbchen. Zur Eröffnung um 10.30 Uhr gibt es einen kleinen Parcours mit Geschicklichkeitsspielen für die Kleinen. Punkt 11 Uhr beginnt das große Ostereiersuchen auf der Wiese im Vogelpark. Für Essen und Getränke sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt. scho

