Papa liegt auf dem Wickeltisch

Es gab wohl kaum jemanden, der an diesem Abend nicht mit einem Schmunzeln im Gesicht den Franziskussaal auf dem Waldhof verließ. Manche hatten sogar Lachtränen in den Augen. Der „Verursacher“ bei den diesjährigen Kulturtagen des Stadtteils: Franz Kain. Der in Weinheim wohnende Kabarettist und Komiker bekannte sich als „Oaner vun de Meischde“ und damit als „Bu aus der Baby-Boom-Zeit“.

Kain erinnerte zum Beispiel an die Zeiten, als ein gemischtes Eis mit drei Bollen noch 30 Pfennig kostete. Heute zahle man für eine Kugel 1,10 Euro. Da stelle sich die Frage, ob auf der Waffel Pfand ist. Auch „alleinverziehende“ Mütter hat er beobachtet. Die Geburtenrate liege im Durchschnitt bei 1,5 Kindern. Heute ließen Frauen die Eizellen einfrieren, um dann, wenn die Väter über 70 Jahre alt seien, Kinder zu gebären. Da sei der Mann schon so alt, dass er neben dem Baby auf dem Wickeltisch liegen müsse.

Die Namen, mit denen Kinder getauft werden, müssten passen, schnitt Franz Kain ein weiteres Thema an. Der Vorname Gwendolyne harmoniere zwar nicht unbedingt mit verschiedenen Nachnamen. Aber das Lied „Sag mir Gwendo, sag mir wann“ passe da schon wieder ganz gut.

Rollator-Geschwader kommt

Kain ist einer von denen, die Deutschland bald mit dem Rollator-Geschwader überrollen werden. Der 1964 in Mannheim geborene Kabarettist gehört zum geburtenstärksten Jahrgang in Deutschland überhaupt. Darauf ist er stolz und erzählt in seinem Programm „De Baby-Boom-Bu“ auch aus seiner Jugend, in der Leckmuscheln eine „babbische Zuckerschnut“ verursachten. Damals half angeblich nur noch eins: Muttis Spucke. Das war für die Betroffenen natürlich gar nicht lustig. Aber nur wenig half es, dem Manöver der Mutter mit einem angespuckten Lappen zu umgehen.

Probeliegen beim Bestatter

Zu sprechen kam Kain auf das Bestattungswesen, das Tage der offenen Tür anbiete. Auf dem Maimarkt gebe es eine ganze Halle, in der unter anderem Probe gelegen und alles genau untersucht werden könne. „Und das bei einem Stück Schwarzwälder Kirschtorte.“ Kains Tochter habe auf einer Beerdigung Lieder von Helene Fischer singen sollen. Das sei so gut angekommen, dass sie von der Witwe aufgefordert wurde: „Das war so toll. Beim nächsten Mal bist Du wieder dabei.“

Franz Kain verknüpfte seine Erinnerungen mit dem Blick auf die Gegenwart – „aus antiautoritär erzogenen Kindern sind Reformhaus-Rambos geworden“ – und auf die Zukunft: „Was kommt auf ihn zu, den Baby-Boom-Bu? Kain hat sein soziales Jahr in der Schule gemacht.“

Auch Tony Marschalls Hit „Senioren sind nur zu früh geboren“ nahm der Kabarettist genauer unter die Lupe. Habe die Fiktion die Realität in vielen Bereichen nicht schon längst überholt – in Zeiten, in denen Roboter schon klüger seien als der Mensch? „Wo führt das noch hin, wenn Menschen sich selbst zu Robotern machen und sich Chips als Ersatz für den Haustürschlüssel einpflanzen lassen“, fragte sich Kain. Oder Frauen nur noch Mütter werden, um sich mit anderen Müttern über App-Erfahrungen austauschen zu können?

Was bringt die Zukunft für den Baby-Boom-Bu? Gibt es überhaupt irgendwann den Rentner Kain, der mit dem Pfand für gesammelte Flaschen die Butter für das Brot zusammenkratzt? Oder heißt es „Rent-A-Kain“?

All diese lebenswichtigen Fragen wurden von dem Kabarettisten, der auch als Spitzklicker bekannt ist, genauer unter die Lupe genommen, indem er den Zuschauern „aufs Maul“ schaute. Posthum, also nach dem Ableben, könne man sich noch verlieben, verriet Kain schließlich. Das sei heute nicht mehr zu verhindern, da es immer noch Accounts gebe, auf denen man weiterlebe: „Also gibt es auch Verliebte nach dem Tod.”

