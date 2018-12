Physiotherapie-Praxis öffnet

Waldhof.Einen langgehegten Traum erfüllte sich Saskia Bassermann und eröffnete ihre eigene Praxis für Physiotherapie im Speckweggebiet auf dem Waldhof, Zäher Wille 22. In den hellen und freundlich gestalteten Räumen bietet sie nun ihren Kunden ein breitgefächertes Programm. Neben herkömmlicher Krankengymnastik gibt es Manuelle Therapie, Lymphdrainage, Schlingentisch, Wärme- und Kälteanwendungen, Kiefergelenkstherapie, PNF, Fascientechnik und vieles mehr. Infos unter Telefon 0621/71 63 43 30, per E-Mail an info@saskia-pt.de oder im Internet, www.saskia-pt.de. red

