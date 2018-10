Pläne für den Taunusplatz

Die Bauarbeiten auf dem Taunusplatz im Zentrum des Waldhofs, die im Juli begonnen haben, machen inzwischen sichtbar Fortschritte. Bürger hatten sich schon viele Jahre lang einen attraktiven Platz gewünscht, der vielfältig nutzbar ist und auf dem man sich wohlfühlt. Die SPD-Gemeinderatsfraktion und der Ortsverein laden am Donnerstag, 25. Oktober, 17 Uhr, alle Bewohner ein, bei einem Ortstermin gemeinsam zusammenzutragen, was der Platz braucht, um von den Menschen als Bereicherung angenommen zu werden. „Ziel ist es, den Taunusplatz gemeinsam mit der Bevölkerung attraktiv zu gestalten“, heißt es in einer Mitteilung der Partei. bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018