Potenziale der Kirchen entdecken

Als Seniorenbeauftragte offiziell ernannt hat die Evangelische Kirche Mannheim Marianne Lang. Gemeinsam mit Pfarrer Joachim Vette vom ökumenischen Bildungszentrum sanctclara hat sie beschlossen, einzelne Gemeinden zu besuchen. So kommt Marianne Lang am Dienstag, 19. Februar, 15 Uhr, ins Gemeindehaus der Gnadengemeinde in der Gartenstadt. Sie wolle „an einem Nachmittag mit Gemeindegliedern eruieren, welche Wünsche die etwas Älteren haben“, schreibt sie im Mitteilungsblatt der Gnadengemeinde. Fragen könnten zum Beispiel lauten: „Wie kann eine altersfreundliche Kirche aussehen? Welche Wünsche, welche Träume haben Sie vor Ort? Wie können die Potenziale des Alters, der Wunsch nach Selbstständigkeit und Teilhabe in kirchlichen Räumen Einzug und Unterstützung erhalten?“ Moderiert wird der Nachmittag von Joachim Vette, es gibt Kaffee und Kuchen. Marianne Lang hofft auf gute Resonanz: „Wir freuen uns über jeden, der in unsere Kirchensegel etwas Wind bläst!“ bhr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.01.2019