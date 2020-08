Probleme besprochen

Im Rahmen seiner Vor-Ort-Tour besuchte der Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei (SPD) die Gartenstadt, Sandhofen und die Schönau.

Auf Freyaplatz gab es Redebedarf zur Waldschule, die in einem maroden Zustand ist. Fulst-Blei und der SPD war es gelungen, eine Million Euro für die Planung des Neubaus in den Haushalt einzustellen. Ab 2023 sollen die Mittel verfügbar sein. Am 16. Oktober will er Bürger über die Zukunft der Schule informieren.

Die Verkehrssituation treibt die Menschen in der Gartenstadt um – gerade in der Kasselerstraße und Baldurstraße hätten Verkehrsaufkommen und Raserei zugenommen. Bezirksbeirätin Andrea Jessen berichtete von einer Bitte des Gremiums um regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen. Man bleibe am Thema dran.

In Sandhofen berichtete Bezirksbeirat Marcel Knoch von der Idee einer „neuen Mitte“ in Sandhofen – Planungsgelder hierfür waren auf Betreiben von Fulst-Blei in den letzten Haushalt eingestellt worden. Auf der Schönau war die Sanierung der Anlage des TSV für die Bezirksbeiräte Simon Schwerdtfeger und Bernhard Höllriegel das dringlichste Thema. Fulst-Blei will sich nun darüber vor Ort kundig machen. red/scho

