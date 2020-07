„Professor“ der Handballer

Der SV Waldhof Mannheim trauert um Manfred Fink (Bild), der im Alter von 92 Jahren verstorben ist. „Sein kritischer Geist hat bei mir positive Spuren hinterlassen“, würdigt Hans-Jürgen Pohl, Vorsitzender des Club der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger (CEG), den Verstorbenen. „Sein Langzeitgedächtnis, gerade die Erinnerung an die Deutsche Feldhandballmeisterschaft 1933, hat mich bei all meinen Besuchen in den letzten Monaten von einem 92-Jährigen überrascht.“ Manfred Fink war der Motor dafür, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg und bis heute beim SV Waldhof eine Handball-Jugendabteilung gibt. Als aktiver Sportler spielte Fink in der 2. Herrenmannschaft, und als es keine Jugendabteilung mehr gab im Verein, übernahm er 1953 die Initiative und engagierte sich dafür. Es war die Geburtsstunde einer sehr erfolgreichen Jugendarbeit beim SVW. Der Club der Ehrenmitglieder und Goldnadelträger verlieh ihm über die Jahre hinweg liebevoll den Beinamen „Handballprofessor“. Manfred Fink war insgesamt 71 Jahre lang Mitglied beim SV Waldhof. wy (bild: Andreas Nowey)

