Programm in Gruppen

Der Abenteuerspielplatz Waldpforte (Waldpforte 65) in der Gartenstadt und das Jugendhaus Soul-Men-Club (Obere Riedstraße 217) im Stadtteil Waldhof-Ost bieten jetzt wieder Programm in festen Kleingruppen für Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene an. Das Jugendhaus Waldpforte (Waldpforte 67) ist nach einer Grundreinigung und Renovierungsarbeiten mit einem Gruppenprogramm für Kinder und Jugendliche ebenfalls wieder am Start.

Basteln, Musik und Tanz

Das Programm reicht von Spiel- und Bastelangeboten bis hin zu Musik und Tanz. Alle Angebote sind anmeldepflichtig, die Teilnehmerzahl ist begrenzt, und es werden Listen geführt. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, halten sich die Mitarbeiter an das städtische Hygienekonzept. Sonderveranstaltungen wie eine Fahrradrallye am 4. Juli auf dem Abenteuerspielplatz und ein Survival-Camp am 11. und 12. Juli können ebenfalls unter entsprechenden Bedingungen stattfinden.

Alle Infos zu Programmen und Anmeldeverfahren gibt es unter https://waldpforte.majo.de/ und auf der Facebookseite des betreffenden Jugendhauses. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.07.2020