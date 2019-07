Rallye mit 17 Stationen

Falls sich die Schüler der Gretje-Ahlrichs-Schule in ihren Sommerferien mal langweilen sollten, dann wissen sie jetzt – dank einer multimedialen Stadtrallye – ganz genau, was es in Waldhof-Ost und in der Gartenstadt zu erleben gibt.

Fünf Gruppen der Mittel- und Oberstufe sind an diesem Morgen auf unterschiedlichen Routen unterwegs, um das Gebiet rund um das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen näher unter die Lupe zu nehmen. Beim Besuch verschiedener Einrichtungen wird schnell klar: Das Freizeitangebot in den beiden Mannheimer Stadtteilen ist breit und reicht vom Fußballspielen bis zum Musizieren. „Manche Dinge kann man so schnell nicht im Internet recherchieren, solche Informationen haben wir bei der Aktion besonders berücksichtigt“, erklärt Kunst- und Medienpädagogin Gisela Witt, die das Projekt gemeinsam mit Lehrer Joachim Dürner sowie der neunten Klasse organisiert und geplant hat.

Die Besonderheit der Rallye: Das Meiste läuft digital. Zu den Stationen gelangt man zwar altmodisch mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Doch die pro Route insgesamt 30 Fragen können ganz einfach an einem der vom Stadtmedienzentrum bereitgestellten Tablets bearbeitet werden. Pro richtiger Antwort gibt es dann 100 Punkte, maximal sind 3000 Punkte erreichbar. Gleich mehrere Kompetenzen würden durch die Aktion erworben, erklärt Pädagogin Witt: „Einerseits stärkt das natürlich den Umgang mit den Medien.“ Aber eben auch beispielsweise die Orientierung mit Hilfe einer Landkarte werde verbessert.

Letztere hat die acht Schüler der Klasse fünf bis sechs sowie Lehrerin Rebecca Klein soeben zum Jugendhaus Soul Men Club an der Oberen Riedstraße geführt. Die erste Frage, welche Instrumente man im Musikworkshop erlernen könne, ist schnell beantwortet. „Bass, Keyboard und Schlagzeug“, meint Jonas, der dort selbst gern teilnimmt. In Frage zwei geht es um den Mädchentag, der regelmäßig im Jugendhaus stattfindet. Vivien liefert die Antwort: „Da backen und spielen wir immer, ich bin da privat manchmal.“ Zwei korrekte Antworten, so kann es weitergehen. Ein paar Fragen stehen allerdings noch bevor.

Gisela Witt freut sich, dass an einigen Stationen extra jemand vor Ort ist, um den Teilnehmern Tipps zu geben. So zum Beispiel beim SV Waldhof, wo man in den Sommerferien das offene Training besuchen und sich als Fußballtalent empfehlen kann. Wie und wann man dort einkaufen kann, erfahren die Schüler bei der Waldhof-Tafel sowie dem Second-Hand-Kaufhaus Fairkauf. Und Auskünfte zu Waldpflege und Naturschutz liefert das Waldhaus.

„Die Einrichtungen einmal abzulaufen und neue Aufgaben zu suchen, das war schon spannend“, findet Neuntklässlerin Jolie Lalziega. Fünf Monate lang haben sie und ihre Klassenkameraden einmal die Woche an der Planung des Projektes gearbeitet. Dazu zählten das Drehen kleiner Filme, Fotos schießen, E-Mails schreiben und die Programmierung der digitalen Rallye mithilfe der App Actionbound. Etwas stressig wurde es nur am Ende: „Da haben wir nochmal alles durchgecheckt, damit alles gut läuft.“

