Rasant über Parcours

„Mache Dich und Dein Bike fit!“: Unter diesem Motto steht das Sommerfest auf dem Abenteuerspielplatz am Jugendhaus Waldpforte (Waldpforte 67 in der Gartenstadt) am Samstag, 6. Juli, 14 bis 18 Uhr. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren können bei dieser „Abenteuer-Fahrradrallye“ auf einem Geländeparcours gegeneinander antreten und Preise gewinnen. Die Rallye steht allen offen, ist aber auch Teil der Agenda Aktion der Stadt Mannheim. Teilnehmer an dieser Aktion sollten ihre Stempelkarte mitbringen. Voraussetzung zum Start sind ein eigenes verkehrssicheres Fahrrad und ein Fahrradhelm. Ein Zweiradmechaniker wird vor Ort den Gästen hilfreiche Tipps geben und kostenlos kleine Reparaturen durchführen. Verschiedene E-Bikes stehen für Probefahrten zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0621/75 16 11 oder per E-Mail an asp.waldpforte@mannheim.de. Dort kann man sich auch anmelden. mike

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.06.2019