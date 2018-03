Rat für sozial Benachteiligte

Anzeige

„Es sind nicht ganz so viele da, wie ich mir gewünscht hätte“, bedauerte der Vorsitzende Michael Knoch bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbandes Waldhof-Gartenstadt im Bürgerhaus. Einige Mitglieder seien gerade in Urlaub. Wichtigstes Thema war die Wahl eines neuen Vorstandes. Das gestaltete sich unkompliziert: Der Vorsitzende Michael Knoch wurde für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt, ebenso der Großteil der bestehenden Vorstandsmitglieder.

Insgesamt 23 wahlberechtigte Mitglieder nahmen an der Sitzung teil. Lediglich der Posten des Frauen- und Hinterbliebenenvertreters blieb vakant, für dieses Amt sucht der Ortsverband weiterhin ein tatkräftiges Mitglied.

Das vergangene Jahr sei für den VdK-Ortsverband im Mannheimer Norden schwierig gewesen. Knoch erklärte, es habe 2017 überdurchschnittlich viele Sterbefälle gegeben, der hohen Altersstruktur des Ortsverbandes geschuldet. Umso wichtiger sei es, so der 57-Jährige, jüngere Menschen für ehrenamtliches Engagement im VdK zu begeistern. Trotzdem erfreue sich der Ortsverband an einer kontinuierlich steigenden Mitgliederzahl. „Wir vertreten insbesondere Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, erklärte Knoch in seiner Ansprache. Zum Beispiel in Beratung von sozial benachteiligten Menschen mit Behinderung.