Rauchige Stimme und tiefgründige Texte begeistern

Martin Willig und Bernd Graßmann hatten vor nicht allzu langer Zeit die Idee für ein spezielles Programm: Dichterlesung und Gesang im Wechsel. Nun hatte das Duo einen Auftritt im Kirchenraum Gethsemane der Evangelischen Kirche Waldhof-Luzenberg und brachte genau das zu Gehör.

Insgesamt waren rund 50 Leute zur Veranstaltung gekommen. „Vielleicht ist für jeden von euch etwas dabei. Wenn nicht, wart ihr umsonst hier“, sagt Dichter Martin Willig mit einem Augenzwinkern, bevor er mit seiner Lyrik beginnt, die im Flyer als „skurril, sarkastisch und ironisch“ beschrieben wird. „Ich bezweifle, dass das Publikum umsonst da war“, entgegnet der Musikus Bernd Graßmann und singt zwei selbst komponierte Mundart-Stücke. „Jeden Dag werre die Karde nei gemischt“, es klingt optimistisch, ein wenig nach BAP auf Monnemerisch.

Graßmanns Markenzeichen ist die rauchige Stimme, die beim Publikum gut ankommt, wenn er Eigenkompositionen wie „Blumen im Asphalt“ singt oder bekannte Songs wie „Wild Horses“ von den Rolling Stones, den Blues-Klassiker „I’d Rather Go Blind“ von Etta James und „Knockin‘on Heaven’s Door“ von Bob Dylan. Die musikalische Begleitung zum Gesang kommt als Playback. Nach zwei Liedern sind Gedichte von Martin Willig zu hören, manchmal nachdenklich, wie zum Beispiel „Lebenstraum“, das von der Flüchtigkeit von Träumen handelt, manchmal schwingt auch bei ihm Mundart mit. „Wir aus Mannheim unterscheiden manchmal nicht zwischen SCH und CH, wir sagen Eischhörnschen oder Aschenbescher“, so Willig, bevor er sein Gedicht „Mädschen auf der Schaukel“ vorliest.

Das Gedicht „Im Mittelkreis“ gibt einen Hinweis darauf, dass Willig hauptberuflich mit dem Thema Fußball zu tun hat, er ist Fan-Betreuer beim SV Waldhof. „Ich schaue nach den Jugendlichen und unterstütze die Prävention gegen Drogen, Alkohol und Abdriften in extremistische Szenen“, sagt Willig. „Gedichte schreibe ich seit 1989, damals arbeitete ich in Jugendheimen mit vorbestraften und verhaltensauffälligen Jugendlichen. Nach der Arbeit hatte ich ein Ventil.“ Willigs literarische Vorbilder sind Jim Morrison, Erich Fried und Rainer Maria Rilke.

Graßmann ist der Meinung, mit dem Singen „relativ spät“ begonnen zu haben. „Ich war schon 38 und wollte zeigen, dass man etwas erreichen kann, wenn man es will. Ich komme aus der Gartenstadt und fühle mich dem Mannheimer Norden sehr verbunden. Wenn man die Herzen der Leute erobert hat, sind sie wie ein Fels in der Brandung“, sagt Graßmann.

Pfarrer Sam Lee freute sich über den Auftritt. „Wir haben nur in unregelmäßigen Abständen die koreanischen Gemeindemitglieder aus der Umgebung zu Gast, diese geben Instrumental- und Chorkonzerte, vor allem Opernchöre.“

