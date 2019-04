„Reden beginnt mit Zuhören“

Die St. Franziskusgemeinde auf dem Waldhof teilt ihre neuen Termine mit: Am Samstag, 25. Mai, um 9 Uhr findet das nächste Frauenfrühstück der Gemeinde statt. Das Team um Sonja Wacker bereitet wieder Speisen und Getränke vor.

Als Referent spricht Michael Lipps zum Thema „Miteinander reden beginnt mit dem Zuhören“. In dem Vortrag geht es um die vielfältigen Begegnungen im Alltag. Dabei mache der Mensch immer wieder die Erfahrung, dass Zuhören gar nicht so einfach sei, weil „guter Wille und durchaus gute Absichten daran scheitern, dass sie unangemessen formuliert werden oder nicht in die Situation passen“. Eine wirkliche Begegnung komme dann nur schwer zustande oder gerate ins Stocken, heißt es in der Ankündigung zum Termin.

Fahrt nach Annweiler

Anmeldungen nehmen das Pfarrbüro St. Franziskus (Telefon: 0621/3 00 85-701 oder Sonja Wacker (Telefon: 0176-31 15 06 64) ab sofort entgegen.

Am 22. Mai findet der nächste Ausflug der Senioren statt. Ziel ist diesmal Annweiler. Nach einem Café-Besuch geht die Fahrt weiter in den bekannten Weinort Wachenheim. In einem Restaurant gibt es Pfälzer Köstlichkeiten sowie Wild- und Fischgerichte. Anmeldungen bei Frau Haßlöcher unter Telefon 0621-43 71 32 42 oder jeden Dienstag beim Seniorencafé im Gartensaal ab 13 Uhr. baum

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.04.2019